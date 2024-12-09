Soyut Resimde Eleştirmenler Saltanatı

Jackson Pollock

Basitçe söylersek, Solso, beni doğruluyor ve soyut görsellere bakan her beynin şekilleri ve renk düzeneklerini kendine özgü farklı görüp ve anlamlandıracağını belirtiyor.

Günümüzde geçerliliği olan soyut sanatın ya da soyut dışa vururum grubu resimlerin tüm tanım ve izahları yüz kusur yıllık temellendirmelere dayanır. Özellikle soyut dışa vurum ellili yıllarda Amerika’da ortaya çıkan usluptur ve o zamanki bilimsel zeminlerde şekillenmiştir. Ancak bugün geldiğimiz bilimsel seviyeye göre geçmişte güvenilen sağlam bilinen bu zeminler çoğu artık geçerliliği yitirmiş ya da zemini kaygan hale gelmiştir. Bu konuda Robert Solso’nun ayrıntılı izahlardan sonra özetlediği sonuç cümlesini vereyim:

“Ancak, beyin, evrim ve bilinçle ilgili bilgilerimizin muazzam ölçüde artmış olması nedeniyle artık sanata yönelik yeni bir nörobilişsel yaklaşım gereklidir.” A.g.e S.18

Görülüyor ki, bugün gerek eleştirmenler gerek sanat insanlarının birçok eser için o dönemleri baz alarak yaptıkları yorumların izahların zemini çürük olduğu çok açıktır. Çünkü 1990 yılında Japon biyofizikçi ve sinirbilimci Seiji Ogawa tarafından keşfedilen fMRG gibi yüksek teknolojik cihazlar vasıtasıyla nörobilim artık insan beyninin sanatla olan ilişkisini çok net bir şekilde okumaktadır. Bu durumla ilgili yine dünyaca ünlü Japon fizikçi Michio Kaku’nun yorumunu vereyim.

“Bilim insanları, MGR taramalarını kullanarak artık beynimizde dolaşan düşünceleri okuyabiliyorlar.” Michio Kaku. Zihnin Geleceği S.7

Gerçekten de bilim insanları yaklaşık otuz yıldır beynin her şeyde olduğu gibi estetik ve sanata olan ilgisini deneysel olarak araştırmaktalar. Yapılan çok sayıda araştırma sonuçları, günümüzdeki birçok sanat yorumlarının zeminlerinin artık kaymış olduğunu gösteriyor. O kadar ki birçoğu amiyane bir tabirle dünyanın düz zannedildiği dönemlerdeki coğrafi izahlar gibi artık gerçeklikle ilişkisi kopmuştur.

Daha iyi anlaşılması için konuya sanatçılar örnekler üzerinden devam edeyim. En çok bilenenlerden olan, tuvali yere serip üzerine çeşitli kıvamda boyaları serperek resim yapmasıyla ünlü Jackson Pollock ile başlayalım. Çünkü bu tarz için yazılan çizilen şeyler çok şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Şimdi tam da bu konuda Eric R Kandel’in kitabından önce kısa pasajlar verip, sonra neden şaşırtıcı olduğunu ekleyerek vereyim.

'Pollock 1947 ile 1950 arasında yeni bir resim tarzı geliştirdi. Bu yöntem soyut sanatta devrim yarattı. Tuvali duvardan alıp zemine yerleştirdi. Tuvale boya döküp damlatırken sırf fırça değil sopalar da kullanıyordu, tabiri caizse mekan içinde çizim yapıyordu. Buna ilaveten tuval etrafında dolaşıyordu ki her parçası üzerinde çalışabilsin.'

Eric R. Kandel Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik. S. 103