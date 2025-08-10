Sıcaklıkların 40 Dereceyi Aştığı Katar'da Havuzların Soğutulduğu Anı Paylaşan Turist

2025 yılında tüm dünya sıcak havalarla mücadele ediyor. Türkiye'de sıcaklık rekorları üst üste kırılırken diğer ülkelerde de durum farksız değil. İnsanlar, sıcaklarla mücadele etmek için birbirinden farklı yöntemler geliştiriyor. Örneğin sıcaklıkların 40 derecenin altına düşmediği Katar'da havuzları soğutmak için güzel bir yöntem geliştirilmiş.

Aslında bu yöntemin, ülkemizde de uygulanması gerekiyor!