Sıcaklıkların 40 Dereceyi Aştığı Katar'da Havuzların Soğutulduğu Anı Paylaşan Turist

Dilara Bağcı
10.08.2025 - 14:48

2025 yılında tüm dünya sıcak havalarla mücadele ediyor. Türkiye'de sıcaklık rekorları üst üste kırılırken diğer ülkelerde de durum farksız değil. İnsanlar, sıcaklarla mücadele etmek için birbirinden farklı yöntemler geliştiriyor. Örneğin sıcaklıkların 40 derecenin altına düşmediği Katar'da havuzları soğutmak için güzel bir yöntem geliştirilmiş.

Aslında bu yöntemin, ülkemizde de uygulanması gerekiyor!

Buradan izleyebilirsiniz;

Kilolarca buz döküyorlar!

Bir turistin paylaşımına göre Katar'daki havuz suyunu sürekli serin tutmak için buz küpleri kullanılıyor. Çalışanlar belli aralıklarla ellerinde buz torbalarıyla havuza gelip buz ilavesi yapıyor ve böylece havuz serin tutulmuş oluyor.

Ne dersiniz, ülkemizde de yapılsın mı?

