onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
CEO Cihat Özbekli'den Hibrit Çalışma Yorumu: "Günde 1-2 Saat Çalışıp 7-8 Saat Kahve İçmeyi Sektör Kaldırmaz"

CEO Cihat Özbekli'den Hibrit Çalışma Yorumu: "Günde 1-2 Saat Çalışıp 7-8 Saat Kahve İçmeyi Sektör Kaldırmaz"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.08.2025 - 12:43

İçerik Devam Ediyor

Çift Geyik Karaca'nın Genel Müdürü Cihat Özbekli, CNBC-e'de Naz Özdeğirmenci'nin konuğu oldu. Özbekli, son zamanlarda popüler hale gelen 'evden çalışma' ve 'hibrit çalışma' konusuna değinerek bu konudaki fikirlerini paylaştı. Özbekli, sektörün güncel durumuna odaklanarak 'Evden çalışayım, hibrit çalışayım gibi talepler gereken arzı bulamayabilirler' dedi.

Kaynak: CNBC-e

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Günde 1-2 saat çalışıp 7-8 saat kahve içmeyi sektör kaldırmaz."

"Günde 1-2 saat çalışıp 7-8 saat kahve içmeyi sektör kaldırmaz."

Özbekli, 'Günde 1-2 saat çalışıp 7-8 saat kahve içmeyi bence sektör de gençler de kaldırmayacak. Aslında su akacak, yolunu bulacak' dedi. Özbekli, 'Evet, her şey çok hızlı dönüşüyor...Ben de bir süre sonra 'bu değişimlere ayak uydurmalı mıyız'ı kendi kendime soruyorum.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın