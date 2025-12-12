Sektöründe Türkiye’nin En Büyük, Avrupa’nın da 3. En Büyük Firması Resmen İflas Etti

1996 yılında kurulan ve hem iç pazarda hem de uluslararası alanda güçlü bir konuma sahip olan dev firmanın iflas kararı, iş dünyasında şok etkisi yarattı. Özellikle çevre dostu ürün gamıyla tanınan Multipak, 2007 yılından bu yana Türkiye'de ilk 'Nordic Swan Ecolabel' etiketine sahip firma ünvanını taşıyordu. Gıda güvenliği standartlarına uygun olarak karton tabaklar, bardaklar, kek kalıpları ve menü kutuları gibi geniş bir yelpazede doğa dostu ambalaj çözümleri üreterek sektörde adından sıkça söz ettirmişti.

Şirket hakkında yürütülen süreçte, geçen yıl yapılan konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedilmiş ve ihtiyati tedbir kararları kaldırılmıştı. Son olarak dosyanın yeniden incelenmesi sonucunda mahkeme, şirketin iflasına hükmetti. Yargı kararıyla birlikte, Multipak Ambalaj'ın ticari hayatı sona ermiş oldu.

İflas kararıyla ilgili mahkeme dosyasında, şirketin çok sayıda çalışanının da işten çıkarıldığı bilgisi yer alıyor. Alacaklılar için ise kritik bir süreç başladı: İlan tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde, alacaklıların iflas masasına müdahil olma ya da mahkemenin iflas kararına itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu gelişme, yüksek kaliteli karton ambalaj üretimiyle bilinen sektörün bu önemli oyuncusunun geleceğini tamamen belirsizliğe sürükledi.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin karar metninde şu ifadelere yer verildi: “Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur.”