Sektöründe Türkiye’nin En Büyük, Avrupa’nın da 3. En Büyük Firması Resmen İflas Etti
Türkiye’de ambalaj sektörünün en büyük markası olan ve Avrupa'nın ilk üç üreticisinden biri olarak bilinen Multipak Ambalaj, mahkeme kararıyla resmen iflas etti. Geçtiğimiz yıl konkordato talebi reddedilen ve ekonomik zorluklarla boğuşan dev şirketin kapanma kararı, sektörde büyük yankı uyandırdı.
Türkiye ambalaj sektörünün önde gelen isimlerinden, hatta Avrupa'nın en büyük üçüncü ambalaj üreticisi olarak gösterilen Multipak Ambalaj resmen iflas etti.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Multipak ambalaj kim ya?
@diana2634, bade içmekten kafanı kaldırdığın zaman şeyhine sor, ambalajı en iyi o bilir. Az paketlemiyor sizi. :D
@cubbelipalpatinehocaa füze ataydin 😅