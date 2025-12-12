Habertürk'te Program Yapan Mahzen Medya'nın Sahibi Tolga Aykut Gözaltına Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı bir soruşturma dosyası, medya dünyasında hareketliliğe neden oldu. Mahzen Medya'nın sahibi ve aynı zamanda TMT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tolga Aykut, çeşitli suçlamalarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Aykut'un, daha önce tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un davasıyla bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı bir adli soruşturma, Mahzen Medya'nın kurucusu ve TMT Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Aykut'un gözaltına alınmasıyla yeni bir boyut kazandı.
