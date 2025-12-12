onedio
Habertürk'te Program Yapan Mahzen Medya'nın Sahibi Tolga Aykut Gözaltına Alındı

Habertürk'te Program Yapan Mahzen Medya'nın Sahibi Tolga Aykut Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.12.2025 - 09:57

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş kapsamlı bir soruşturma dosyası, medya dünyasında hareketliliğe neden oldu. Mahzen Medya'nın sahibi ve aynı zamanda TMT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tolga Aykut, çeşitli suçlamalarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Aykut'un, daha önce tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un davasıyla bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Kaynak: Burak Doğan

İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı bir adli soruşturma, Mahzen Medya'nın kurucusu ve TMT Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Aykut'un gözaltına alınmasıyla yeni bir boyut kazandı.

İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı bir adli soruşturma, Mahzen Medya'nın kurucusu ve TMT Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Aykut'un gözaltına alınmasıyla yeni bir boyut kazandı.

Habertürk ekranlarında yayımlanan '5. Gece' programının yapımcılığını üstlenen Aykut'un, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve içeriği henüz kamuoyuyla paylaşılmayan suçlamalar kapsamında ifadeye çağrıldığı ve ardından gözaltı kararı uygulandığı öğrenildi. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, Aykut'u ikamet adresinde gözaltına aldı.

Tolga Aykut hakkında alınan kararın zamanlaması dikkat çekti. Zira bu gelişme, daha önce eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un benzer bir süreçle gözaltına alınıp tutuklanmasının hemen ardından geldi. Kaynaklar, mevcut durumun, Tolga Aykut'un da Ersoy'un tutuklanmasına yol açan hadiseler zinciriyle doğrudan bir bağlantısının olabileceği yönündeki iddiaları kuvvetlendirdiğini dile getiriyor.

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşıyor.

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşıyor.

Gözaltı haberinin ardından Tolga Aykut hakkında araştırmalar hız kazandı. Prodüktör Tolga Aykut'un bir süredir güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşadığı da ortaya çıktı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
