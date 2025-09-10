Samsun’un Canik İlçesindeki 200 Evler Mahallesinin Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan 200 Evler Mahallesi’nde bir hafta sonu çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde hemen hemen her evin önünde ateş yakılarak mangal yapıldığı yer aldı. Ayrıca sokaktaki kalabalık da dikkat çekti.
Samsun'daki 200 Evler Mahallesi 👇
Paylaşılan 200 Evler Mahallesi'nin görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu. 👇
evinin balkonunda at besleyen abiyi merak ettim kıyak bir abiymiş
Girişte çukur dizi sahnesi sandım video ilerledikçe değişik bir hal aldı. Adamlar mahallede mangal yapıyo yaa 😅 Yan binadaki Ayşe teyze kızmıyor mu çamaşırla... Devamını Gör
Alelade bi mahalle işte insanlar kendi halinde takılıyor. Ne gariplik var anlamadım
senin mahallade mi boyle 😅😅