Samsun’un Canik İlçesindeki 200 Evler Mahallesinin Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Samsun’un Canik İlçesindeki 200 Evler Mahallesinin Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.09.2025 - 09:56

Samsun’un Canik ilçesinde bulunan 200 Evler Mahallesi’nde bir hafta sonu çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde hemen hemen her evin önünde ateş yakılarak mangal yapıldığı yer aldı. Ayrıca sokaktaki kalabalık da dikkat çekti.

Samsun'daki 200 Evler Mahallesi 👇

Paylaşılan 200 Evler Mahallesi'nin görüntüleri sosyal medyada da konuşuldu. 👇

'Bu mahalleye yakın bir lisede okudum. Bazen eve giderken buradan geçiyordum. Adamlar balkonda at besliyor.'

'İsveç, Norveç, Danimarka olalım derken Hindistan, Venezuela, Bangladeş olduk.'

'Pubg bekleme alanı.'

'En azından ateşin icadından haberleri var, bu da bir gelişme tabi.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
anil şahin

evinin balkonunda at besleyen abiyi merak ettim kıyak bir abiymiş

Emrah G.

Girişte çukur dizi sahnesi sandım video ilerledikçe değişik bir hal aldı. Adamlar mahallede mangal yapıyo yaa 😅 Yan binadaki Ayşe teyze kızmıyor mu çamaşırla... Devamını Gör

Z. Kaan Budak

Alelade bi mahalle işte insanlar kendi halinde takılıyor. Ne gariplik var anlamadım

.

senin mahallade mi boyle 😅😅