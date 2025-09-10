Sahipsizler'in Yeni Oyuncusundan Esra Ezmeci'ye Gelen İtirafa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
10 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
OGM Pictures imzası taşıyan Sahipsizler, ikinci sezonuyla ekranlara geri döndü.
Yeni yayın döneminin başladığı eylül ayı sonunda geldi çattı.
Gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sene 67. bölümüyle 3. sezona giriş yaptı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda neler oldu?
Uzman psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen bu mesajı yorumladı.
Aşk ve Gözyaşı, Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Eylül ayının gelmesiyle birlikte diziler de ekranlardaki yerini almaya başladı.
Dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinden bir sahne paylaşmıştı.
Halef: Köklerin Çağrısı, yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülüyor.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
