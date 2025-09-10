onedio
Sahipsizler'in Yeni Oyuncusundan Esra Ezmeci'ye Gelen İtirafa TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.09.2025 - 21:42

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

10 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

OGM Pictures imzası taşıyan Sahipsizler, ikinci sezonuyla ekranlara geri döndü.

Star TV'nin Sahipsizler dizisi 2. sezonuyla geri döndü. Burak Berkay Akgül ve Hazal Subaşı'nın başrollerde yer aldığı dizinin geri dönüşü merakla beklenirken Birsen Altuntaş, kadroya üç yeni oyuncunun daha dahil olduğunu açıkladı.

Yeni yayın döneminin başladığı eylül ayı sonunda geldi çattı.

Yeni sezon için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Yeni yayın dönemine doğru pek çok yeni dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri de Sahtekarlar oldu. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'ndan ayrılan bir oyuncu, NOW'ın yeni sezon için iddialı dizisinin kadrosunda yer alacak.

Gözümüzün çiçeği Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz sene 67. bölümüyle 3. sezona giriş yaptı. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda neler oldu?

4. sezonuyla 12 Eylül Cuma günü geri dönmeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti'ni tekrardan hayatımıza dahil etmeden önce geçtiğimiz sezon neler yaşandığını ele alalım dedik. 37 bölümü didik didik ettiğimiz içeriğimizle 4. sezona hazırlıklı başlayabilirsiniz!

Uzman psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen bu mesajı yorumladı.

Uzman psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soruları paylaşmaya devam ediyor. Kendisine gelen ilginç sorulara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, eşinin sürekli misafirlikte bile birlikte olmak istediğini söyledi. Bu sebeple ortadan kaybolduklarını açıklayan kadının söyledikleri şaşkınlık yarattı.

Aşk ve Gözyaşı, Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda pek çok iddialı dizi izleyiciyle buluşacak. Eylül ayının gelmesiyle sezona başlayan dizilerin yanı sıra yayın tarihi belli olanlar da oldu. Merakla beklenen Aşk ve Gözyaşı dizisinin de yayın günü ve tarihi belli oldu. Aşk ve Gözyaşı, reyting rekortmeni diziye rakip oldu.

Eylül ayının gelmesiyle birlikte diziler de ekranlardaki yerini almaya başladı.

Eylül ayının başlamasıyla diziler TV ekranlarındaki yerini almaya başladı. 9 Eylül salı günü hem yeni dizi Gözleri Karadeniz'in ikinci bölümü yayınlandı hem de geçtiğimiz sezondan devam eden Bahar ve Kral Kaybederse dizileri ekrana döndü. Rekabetin başladığı 9 Eylül Salı günü reytinglerde zirveyi kim kaptı?

Dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinden bir sahne paylaşmıştı.

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığı bir sahneyi paylaşan dublör Mehmet Tan, Tatlıtuğ'un eleştirilmesinin ardından yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Tan'a desteğini açıkladığı bir paylaşım yapmıştı. Ancak Mehmet Tan, bu kez de reklam filminin iptal edildiğini açıkladı.

Halef: Köklerin Çağrısı, yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülüyor.

Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan ve çekimleri başlayan diziyle ilgili bir gelişme yaşandı. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin X (Twitter) hesabı askıya alındı.

