İşten Çıkarılınca Kıvanç Tatlıtuğ Destek Vermişti: Dublör Mehmet Tan'ın Bu Kez de Reklam Filmi İptal Edildi!
Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığı bir sahneyi paylaşan dublör Mehmet Tan, Tatlıtuğ'un eleştirilmesinin ardından yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Tan'a desteğini açıkladığı bir paylaşım yapmıştı. Ancak Mehmet Tan, bu kez de reklam filminin iptal edildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinden bir sahne paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süreç boyunca sessizliğiyle eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Tan'ın işten çıkarılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.
Dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'a teşekkür ettiği yeni videosunda beklenmedik bir gelişmeyi açıkladı. Tan, reklam filminin iptal edildiğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın