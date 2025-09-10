onedio
İşten Çıkarılınca Kıvanç Tatlıtuğ Destek Vermişti: Dublör Mehmet Tan'ın Bu Kez de Reklam Filmi İptal Edildi!

İşten Çıkarılınca Kıvanç Tatlıtuğ Destek Vermişti: Dublör Mehmet Tan'ın Bu Kez de Reklam Filmi İptal Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2025 - 09:54

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığı bir sahneyi paylaşan dublör Mehmet Tan, Tatlıtuğ'un eleştirilmesinin ardından yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Tan'a desteğini açıkladığı bir paylaşım yapmıştı. Ancak Mehmet Tan, bu kez de reklam filminin iptal edildiğini açıkladı.

Dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı Aile dizisinden bir sahne paylaşmıştı.

Paylaşılan sahnenin ardından Kıvanç Tatlıtuğ eleştirilmiş, Mehmet Tan ise yapım şirketi tarafından işten çıkarıldığını açıklamıştı.

Süreç boyunca sessizliğiyle eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ, Mehmet Tan'ın işten çıkarılmasının ardından ilk kez açıklama yaptı.

Tatlıtuğ açıklamasında, 'Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz.

Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz.

Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.

Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz.

Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.

Sevgilerimle' ifadelerini kullandı.

Dublör Mehmet Tan, Kıvanç Tatlıtuğ'a teşekkür ettiği yeni videosunda beklenmedik bir gelişmeyi açıkladı. Tan, reklam filminin iptal edildiğini söyledi.

