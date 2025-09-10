Yayınlanmadan İlk Şokunu Yaşadı: Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisi Halef'in Hesabı Askıya Alındı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, hem sektörde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Çok kısa bir süre sonra yeni projesi belli olmuştu. Başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile paylaşacağı Halef: Köklerin Çağrısı, sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülüyordu.
Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan ve çekimleri başlayan diziyle ilgili bir gelişme yaşandı. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin X (Twitter) hesabı askıya alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halef: Köklerin Çağrısı, yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak ilk bölümünün yayınlanmasına sayılı günler kala, diziyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın