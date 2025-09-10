onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yayınlanmadan İlk Şokunu Yaşadı: Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisi Halef'in Hesabı Askıya Alındı!

Yayınlanmadan İlk Şokunu Yaşadı: Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisi Halef'in Hesabı Askıya Alındı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2025 - 09:07

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, hem sektörde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Çok kısa bir süre sonra yeni projesi belli olmuştu. Başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile paylaşacağı Halef: Köklerin Çağrısı, sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülüyordu.

Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan ve çekimleri başlayan diziyle ilgili bir gelişme yaşandı. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin X (Twitter) hesabı askıya alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Halef: Köklerin Çağrısı, yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülüyor.

Halef: Köklerin Çağrısı, yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olarak görülüyor.

NOW TV ekranlarında 25 Eylül Perşembe günü izleyiciyle buluşacak dizinin başrollerini Aybüke Pusat, Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen paylaşıyor. Töreleriyle aşkı arasında sıkışan ve hayatı bir anda değişen bir adamın hikayesini izleyeceğimiz dizide, belli ki bir aşk üçgeni söz konusu olacak.

Ancak ilk bölümünün yayınlanmasına sayılı günler kala, diziyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Ancak ilk bölümünün yayınlanmasına sayılı günler kala, diziyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Dizinin resmi hesabı X'te (Twitter) askıya alındı! Neden askıya alındığı henüz bilinmezken, hesabın ne zaman açılacağı da merak konusu. Bekleyip göreceğiz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın