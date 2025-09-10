Yayınlanmadan İlk Şokunu Yaşadı: Aybüke Pusat'ın Yeni Dizisi Halef'in Hesabı Askıya Alındı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat, hem sektörde hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Çok kısa bir süre sonra yeni projesi belli olmuştu. Başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz ile paylaşacağı Halef: Köklerin Çağrısı, sezonun iddialı yapımlarından biri olarak görülüyordu.

Hazırlıkları büyük oranda tamamlanan ve çekimleri başlayan diziyle ilgili bir gelişme yaşandı. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin X (Twitter) hesabı askıya alındı.