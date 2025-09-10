Misafirlikte Cinsellik İsteyen Eşi Yüzünden Ortadan Kaybolduklarını Söyleyen Kadının Sorusu Şaşkınlık Yarattı
Uzman psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soruları paylaşmaya devam ediyor. Kendisine gelen ilginç sorulara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, eşinin sürekli misafirlikte bile birlikte olmak istediğini söyledi. Bu sebeple ortadan kaybolduklarını açıklayan kadının söyledikleri şaşkınlık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Misafirlikte bile cinsellik isteyen eş şaşkınlık yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzman psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen bu mesajı yorumladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın