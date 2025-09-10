onedio
Misafirlikte Cinsellik İsteyen Eşi Yüzünden Ortadan Kaybolduklarını Söyleyen Kadının Sorusu Şaşkınlık Yarattı

Merve Ersoy
10.09.2025 - 15:30

Uzman psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soruları paylaşmaya devam ediyor. Kendisine gelen ilginç sorulara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, eşinin sürekli misafirlikte bile birlikte olmak istediğini söyledi. Bu sebeple ortadan kaybolduklarını açıklayan kadının söyledikleri şaşkınlık yarattı.

Misafirlikte bile cinsellik isteyen eş şaşkınlık yarattı.

Uzman psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen bu mesajı yorumladı.

Bizi insan yapan şeyin dürtülerimizi kontrol etmek olduğunu söyleyen Ezmeci, eşinin bu fantezilerini kendi evlerinde gerçekleştirmelerini önerdi.

