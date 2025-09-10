onedio
Diziler Ekrana Döndü: 9 Eylül Salı Günü Reytinglerde Zirveyi Kim Kaptı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2025 - 12:13

Eylül ayının başlamasıyla diziler TV ekranlarındaki yerini almaya başladı. 9 Eylül salı günü hem yeni dizi Gözleri Karadeniz'in ikinci bölümü yayınlandı hem de geçtiğimiz sezondan devam eden Bahar ve Kral Kaybederse dizileri ekrana döndü. 

Rekabetin başladığı 9 Eylül Salı günü reytinglerde zirveyi kim kaptı? İşte detaylar...

Eylül ayının gelmesiyle birlikte diziler de ekranlardaki yerini almaya başladı.

9 Eylül Salı akşamı Bahar ve Kral Kaybederse yeni sezonun ilk bölümleriyle ekrana geldi. ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Gözleri Karadeniz'in ise 2. bölümü yayınlandı.

9 Eylül Salı gününün reyting sonuçları açıklandı.

Tüm kişilerde zirveyi 2. bölümüyle ekrana gelen Gözleri Karadeniz kaptı. 2. sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3. sırada ise Esra Erol'da programı yer aldı. Kral Kaybederse 5., Bahar ise 6. oldu.

AB grubunda zirveye yerleşen Bahar olurken, 2. sırada MasterChef, 3. sırada ise Türkiye-Polonya Basketbol Maçı yer aldı. Kral Kaybederse 4. oldu.

ABC1 grubunda zirvede Müge Anlı ile Tatlı Sert yer alırken, 2. Gözleri Karadeniz, 3. MasterChef, 4. Kral Kaybederse, 5. Bahar oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
