Aşk ve Gözyaşı'nın Yayın Günü ve Tarihi Belli Oldu: Reyting Rekortmeni Diziye Rakip Oldu!

Aşk ve Gözyaşı'nın Yayın Günü ve Tarihi Belli Oldu: Reyting Rekortmeni Diziye Rakip Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.09.2025 - 14:54

Yeni sezonda pek çok iddialı dizi izleyiciyle buluşacak. Eylül ayının gelmesiyle sezona başlayan dizilerin yanı sıra yayın tarihi belli olanlar da oldu. Merakla beklenen Aşk ve Gözyaşı dizisinin de yayın günü ve tarihi belli oldu. Aşk ve Gözyaşı, reyting rekortmeni diziye rakip oldu.

Aşk ve Gözyaşı, Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aşk ve Gözyaşı, Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Hande Erçel ve Barış Arduç'u üçüncü kez buluşturan proje, Güney Kore yapımı Tears of Queen dizisinden uyarlama. Tanıtımıyla büyük ilgi gören dizinin yayın tarihi de sonunda açıklandı!

Son tanıtıma göre Aşk ve Gözyaşı dizi 19 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

Son tanıtıma göre Aşk ve Gözyaşı dizi 19 Eylül'de izleyiciyle buluşacak.

İddialı yapımın ilk bölümü 19 Eylül Cuma günü yayınlanacak. Aşk ve Gözyaşı, 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak Kızılcık Şerbeti'ne rakip olacak. Ayrıca, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz dizilerinin de karşısında yer alacak.

