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Saçlarını Sarı Yaparak Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Hazal Kaya'nın Fit Görüntüsü Dikkat Çekti!

Saçlarını Sarı Yaparak Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Hazal Kaya'nın Fit Görüntüsü Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2025 - 12:56

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Hazal Kaya ve kızı Leyla tatilde görüntülendi. Geçtiğimiz gün saçlarını sarı yaparak imaj değişikliğine giden Hazal Kaya'nın fitliği dikkat çekti.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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Hazal Kaya, genç yaşta hayatımıza girip kısa sürede geniş kitlelerin sevgisini kazanarak Türk televizyon dünyasının en popüler isimlerinden biri haline gelmiş oyuncularımızdan.

Hazal Kaya, genç yaşta hayatımıza girip kısa sürede geniş kitlelerin sevgisini kazanarak Türk televizyon dünyasının en popüler isimlerinden biri haline gelmiş oyuncularımızdan.

'Aşk-ı Memnu”daki Nihal Ziyagil rolüyle ilk büyük çıkışını yapan Kaya, özellikle “Adını Feriha Koydum” dizisinde canlandırdığı Feriha karakteriyle adını Türk televizyon sektörüne yazdırmayı başardı.

Hazal Kaya, sadece başarılı oyunculuğuyla değil; doğal güzelliği, açıklamaları ve sosyal medyada samimi paylaşımlarıyla da magazin dünyasında sıkça konuşulan isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Son dönemde “Pera Palas’ta Gece Yarısı” gibi projelerdeki performanslarıyla hem televizyon hem dijital platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son dönemde “Pera Palas’ta Gece Yarısı” gibi projelerdeki performanslarıyla hem televizyon hem dijital platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Türk televizyonlarının sevilen ismi Hazal Kaya, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. 

2019 yılında hayatını birleştirdiği eşi Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren Kaya, bu birlikteliğinden iki çocuk sahibi. Oğulları Fikret Ali ve kızları Leyla Süreyya ile tam bir aile tablosu çizen çift, sık sık sosyal medyada aileleriyle tatlı kareler paylaşıyor.

Son dönemde ise Hazal Kaya’nın değişen imajı gündem olmuştu. Uzun yıllardır doğal koyu tonlardaki saçlarıyla tanıdığımız Kaya, cesur bir adım atarak saçlarını sarıya boyattı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte minik kızı Leyla Süreyya ile tatile çıkan Hazal Kaya, fit ve formda görüntüsüyle sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte minik kızı Leyla Süreyya ile tatile çıkan Hazal Kaya, fit ve formda görüntüsüyle sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Hürriyetten Deniz Boy'un haberine göre, Hazal Kaya ve kızı Çeşme'de deniz keyfi yaptı. Hazal Kaya'ya kızını denize sokarken bakıcısının yardımcı olduğu öğrenildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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