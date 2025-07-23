Saçlarını Sarı Yaparak Radikal Bir İmaj Değişikliğine Giden Hazal Kaya'nın Fit Görüntüsü Dikkat Çekti!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Hazal Kaya ve kızı Leyla tatilde görüntülendi. Geçtiğimiz gün saçlarını sarı yaparak imaj değişikliğine giden Hazal Kaya'nın fitliği dikkat çekti.
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Hazal Kaya, genç yaşta hayatımıza girip kısa sürede geniş kitlelerin sevgisini kazanarak Türk televizyon dünyasının en popüler isimlerinden biri haline gelmiş oyuncularımızdan.
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Son dönemde “Pera Palas’ta Gece Yarısı” gibi projelerdeki performanslarıyla hem televizyon hem dijital platformlarda adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte minik kızı Leyla Süreyya ile tatile çıkan Hazal Kaya, fit ve formda görüntüsüyle sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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