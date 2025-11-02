onedio
Reyting Uzmanının Zirve Açıklamasından Taşacak Bu Deniz Adil’in Hırkasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.11.2025 - 23:38

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

1 Kasım Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1 Kasım'da MasterChef'te elenen isim belli oldu.

Eleme heyecanın yaşandığı gece yarışmacılara ana ürün olarak Kızılcık verildi. Sümeyye eleme potasından birinci olarak çıkarken, Çağatay ve Çağlar ilk turda elenmekten kurtuldu.

İkinci turda Somer Şef'in Flying Noodle'unu hazırlayabilmek için elinden geleni yapan Ayten, Mert, Barış ve Aslı'nın büyük çaba gösterdiği eleme turunda yarışmaya veda eden isim Aslı oldu.

Detaylar:

Özlem Gürses'in Yeni Programı Belli Oldu: Adres Aynı!

Bir süredir SZC TV ekranlarında Para Politika programını sunan Özlem Gürses'in yeni adresi belli oldu. Adres değiştirmeyen Özlem Gürses, program değiştirdi. Gürses, SZC TV ekranlarında hafta sonları ana haber bültenini sunacağını duyurdu.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz'in Adil'inin Hırkası Türk Televizyon Tarihinde İkonikleşen Eşyalardan Oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Taşacak Bu Deniz'de Adil'in giydiği hırka sosyal medyanın gündemine büyük oturdu. 

Kısa sürede gündem olan ve fiyatı merak edilen hırkanın ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Detaylar:

1 Kasım Cumartesi Gününün Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman ve Aynadaki Yabancı dizilerinin yayınlandığı ve programın yoğun olduğu cumartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı. 

Güller ve Günahlar zirveye yükselen reytingiyle şaşırtmaya devam ederken Gönül Dağı yıllardır süren hakimiyetini kaybetti.

Detaylar:

Reyting Uzmanından Zirve Açıklaması Geldi: 7 Bölgede En Çok İzlenen Dizi Belli Oldu

Reyting uzmanı, dizilerdeki ve kanallardaki reyting durumunu anlatarak zirvede hangisinin yer aldığını açıkladı. Kasım ayı itibarıyla televizyon ekranlarında tam 24 dizinin bulunuyor oluşu yüksek reytinglere sebep olurken büyük çalkalanmalara da sebep oldu. 

Haftanın üç gününde TRT 1, diğer üç gününde Kanal D dizileri lider olurken, 7 bölgede en çok izlenen dizi de belli oldu.

Detaylar:

Halil Ergün, Yaprak Dökümü'nün İkonik Final Sahnesini Yeniden Canlandırdı

2006-2010 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Yaprak Dökümü'nün efsane karakteri Halil Ergün, katıldığı bir sabah programında final sahnesini yeniden canlandırdı.

Detaylar:

