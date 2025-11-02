onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz'de Ulaş Tuna Astepe'nin Oynadığı Adil'le Bütünleşen Hırkanın Fiyatı Ortaya Çıktı!

Taşacak Bu Deniz'de Ulaş Tuna Astepe'nin Oynadığı Adil'le Bütünleşen Hırkanın Fiyatı Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.11.2025 - 10:23

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Taşacak Bu Deniz'de Adil karakterinin canlandırdığı hırka adeta ikonikleşti. Adil'in giydiği hırka ne kadar, markası ne diye merak edilmeye başlandı. Biz de meşhur hırkayı bulduk!

İşte Taşacak Bu Deniz Adil'in hırkasının fiyatı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz büyük bir başarıya imza attı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz büyük bir başarıya imza attı.

Aldığı yüksek reytinglerle konuşulan Taşacak Bu Deniz, konusuyla da izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Dizi, kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak 4. bölümüyle tüm kategorilerde Kızılcık Şerbeti'nden zirveyi aldı.

Taşacak Bu Deniz'de Esme'ye olan aşkı gözlerimizi dolduran Adil'in giydiği hırka ikonikleşti.

Taşacak Bu Deniz'de Esme'ye olan aşkı gözlerimizi dolduran Adil'in giydiği hırka ikonikleşti.

Büyük beğeni toplayan Adil'in hırkası ne kadar diye merak edilmeye başlandı. Biz de hırkayı sizler için bulduk!

Adil'in giydiği hırkanın fiyatı 2.599,00 TL!

Adil'in giydiği hırkanın fiyatı 2.599,00 TL!

Adil'le bütünleşen ve Ulaş Tuna Astepe'ye de çok yakışan bu hırkanın fiyatının 2.599,00 TL olduğu öğrenildi. Hırka, kısa sürede çok sayıda satıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın