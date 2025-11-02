Taşacak Bu Deniz'de Ulaş Tuna Astepe'nin Oynadığı Adil'le Bütünleşen Hırkanın Fiyatı Ortaya Çıktı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Taşacak Bu Deniz'de Adil karakterinin canlandırdığı hırka adeta ikonikleşti. Adil'in giydiği hırka ne kadar, markası ne diye merak edilmeye başlandı. Biz de meşhur hırkayı bulduk!
İşte Taşacak Bu Deniz Adil'in hırkasının fiyatı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz büyük bir başarıya imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Taşacak Bu Deniz'de Esme'ye olan aşkı gözlerimizi dolduran Adil'in giydiği hırka ikonikleşti.
Adil'in giydiği hırkanın fiyatı 2.599,00 TL!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın