1 Kasım Cumartesi MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.11.2025 - 00:27

MasterChef Türkiye'de finale 2 ay kala kıyasıya mücadele sürüyor. Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert, Çağlar ve Çağatay'ın eleme adayı olduğu MasterChef'te eleme gecesinde ilk turda şefler yarışmacılara ana ürün olarak kızılcık verdi. En yaratıcı tabağı çıkaran üç isim ilk turda elenmekten kurtulurken MasterChef'te gecenin sonunda elenen isim belli oldu.

MasterChef'te bu hafta kim elendi? İşte detaylar...

MasterChef'te bu hafta eleme adayları Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert, Çağlar ve Çağatay olmuştu.

Eleme gecesi öncesi Çağlar gece yarısı evde yemek konusunda çalışırken yaptığı sosun yere düşmesi nedeniyle yüzünden ve alnından yaralanmıştı. Başında bandana ile eleme gecesine çıkan Çağlar'a şefler geçmiş olsun dileklerinde bulundular ve diğer yarışmacılara da dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundular.

1 Kasım MasterChef'te elenen isim belli oldu. MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te ilk turda ana ürün olarak yarışmacılara Kızılcık verildi. Sümeyye eleme potasından birinci olarak çıkarken, Çağatay ve Çağlar da ilk turda elenmekten kurtulan isimler oldular. 

İkinci turda yarışmacılar Somer Şef tarafından hazırlanan Flying Noodle yemeğini yapmak için çabaladılar. Ayten, Mert, Barış ve Aslı'nın büyük çaba gösterdiği eleme turunda yarışmaya veda eden isim Aslı oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
