1 Kasım Cumartesi MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de finale 2 ay kala kıyasıya mücadele sürüyor. Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert, Çağlar ve Çağatay'ın eleme adayı olduğu MasterChef'te eleme gecesinde ilk turda şefler yarışmacılara ana ürün olarak kızılcık verdi. En yaratıcı tabağı çıkaran üç isim ilk turda elenmekten kurtulurken MasterChef'te gecenin sonunda elenen isim belli oldu.
MasterChef'te bu hafta eleme adayları Barış, Ayten, Aslı, Sümeyye, Mert, Çağlar ve Çağatay olmuştu.
