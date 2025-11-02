Ana Haber Sunacak: Gazeteci Özlem Gürses'in Yeni Programı Belli Oldu
Gazeteci Özlem Gürses, bir süredir SZC TV ekranlarında Para Politika programını sunuyordu. Programdan ayrılan Özlem Gürses, adresini değiştirmedi ancak program değişikliğine gitti. SZC TV ekranlarında hafta sonları ana haber bültenini sunacağını duyuran Gürses, haberi X hesabı üzerinden duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2022 yılında Halk TV'den ayrılan Özlem Gürses, SZC TV ekranlarında Para Politika programını sunmaya başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özlem Gürses haberi, "mesleğe başladığım yerde" diyerek verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın