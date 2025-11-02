onedio
Ana Haber Sunacak: Gazeteci Özlem Gürses'in Yeni Programı Belli Oldu

Ana Haber Sunacak: Gazeteci Özlem Gürses'in Yeni Programı Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy
02.11.2025 - 08:57

Gazeteci Özlem Gürses, bir süredir SZC TV ekranlarında Para Politika programını sunuyordu. Programdan ayrılan Özlem Gürses, adresini değiştirmedi ancak program değişikliğine gitti. SZC TV ekranlarında hafta sonları ana haber bültenini sunacağını duyuran Gürses, haberi X hesabı üzerinden duyurdu.

2022 yılında Halk TV'den ayrılan Özlem Gürses, SZC TV ekranlarında Para Politika programını sunmaya başlamıştı.

2022 yılında Halk TV'den ayrılan Özlem Gürses, SZC TV ekranlarında Para Politika programını sunmaya başlamıştı.

Bir süre önce programdan ayrılan Özlem Gürses'in yeni adresi ve programı merak ediliyordu. Ünlü gazeteci, kanal değişikliğine gitmeden SZC TV ekranlarında hafta sonları ana haber bültenini sunacağını duyurdu.

Özlem Gürses haberi, "mesleğe başladığım yerde" diyerek verdi.

TV Editörü
