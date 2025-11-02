Yeni Sezon Dizileri Gönül Dağı'nı Alt Etti: 1 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman, Aynadaki Yabancı gibi dizilerin yayınlandığı ve programın yoğun olduğu cumartesi akşamında reyting mücadelesi vardı. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı'nı tahtından etti.

Güller ve Günahlar üç kategoride de yer alırken, Ben Leman ve Gönül Dağı ikincilik için savaştı. Aynadaki Yabancı ise yükseliş göstermeyi başardı.