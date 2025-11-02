Yeni Sezon Dizileri Gönül Dağı'nı Alt Etti: 1 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
1 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.
Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman ve Aynadaki Yabancı dizilerinin yayınlandığı ve programın yoğun olduğu cumartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı. 1 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına yeni sezon dizilerinden Güller ve Günahlar damga vururken, Ben Leman yükselişini sürdürdü. Gönül Dağı ise yıllardır süren hakimiyetini kaybetti.
İşte, 1 Kasım Cumartesi reyting sonuçları...
1 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu
1 Kasım Cumartesi Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları
