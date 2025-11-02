onedio
Yeni Sezon Dizileri Gönül Dağı'nı Alt Etti: 1 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.11.2025 - 12:43

1 Kasım Cumartesi reyting sonuçları belli oldu.

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman ve Aynadaki Yabancı dizilerinin yayınlandığı ve programın yoğun olduğu cumartesi akşamı reyting sonuçları açıklandı. 1 Kasım Cumartesi reyting sonuçlarına yeni sezon dizilerinden Güller ve Günahlar damga vururken, Ben Leman yükselişini sürdürdü. Gönül Dağı ise yıllardır süren hakimiyetini kaybetti.

İşte, 1 Kasım Cumartesi reyting sonuçları...

1 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman, Aynadaki Yabancı gibi dizilerin yayınlandığı ve programın yoğun olduğu cumartesi akşamında reyting mücadelesi vardı. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı'nı tahtından etti.

Güller ve Günahlar üç kategoride de yer alırken, Ben Leman ve Gönül Dağı ikincilik için savaştı. Aynadaki Yabancı ise yükseliş göstermeyi başardı.

1 Kasım Cumartesi Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları

1 Kasım TOTAL Reyting Sonuçları

1. Güller ve Günahlar - 6.76

2. Gönül Dağı - 5.88

6. Ben Leman - 3.06

7. Aynadaki Yabancı - 3.03

1 Kasım AB Reyting Sonuçları

1. Güller ve Günahlar - 5.53

2. Ben Leman - 4.78

3. Gönül Dağı - 4.69

12. Aynadaki Yabancı - 1.93

1 Kasım ABC1 Reyting Sonuçları

1. Güller ve Günahlar - 6.37

2. Gönül Dağı - 5.13

3. Ben Leman - 3.67

9. Aynadaki Yabancı - 2.50

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
