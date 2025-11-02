Reyting Uzmanı Açıkladı: Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir... Yedi Bölgede En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!

Uzak Şehir, Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz, Ben Leman, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve daha fazlası... Kasım ayı itibarıyla televizyon ekranlarında tam 24 dizi yayınlanıyor. 2025-2026 sezonu izleyicilerin de altını çizdiği gibi adeta dizi yağmuruna dönüştü ve her biri çok seviliyor.

Reyting uzmanı, dizilerdeki ve kanallardaki reyting durumunu anlatarak zirvede hangisinin yer aldığı açıkladı. 7 bölgede en çok izlenen dizi belli oldu!