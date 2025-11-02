onedio
Reyting Uzmanı Açıkladı: Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir... Yedi Bölgede En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu!

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
02.11.2025 - 15:22

Uzak Şehir, Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz, Ben Leman, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti ve daha fazlası... Kasım ayı itibarıyla televizyon ekranlarında tam 24 dizi yayınlanıyor. 2025-2026 sezonu izleyicilerin de altını çizdiği gibi adeta dizi yağmuruna dönüştü ve her biri çok seviliyor.

Reyting uzmanı, dizilerdeki ve kanallardaki reyting durumunu anlatarak zirvede hangisinin yer aldığı açıkladı. 7 bölgede en çok izlenen dizi belli oldu!

Televizyon ekranlarında kasım ayı itibarıyla tam 24 dizi yayınlanıyor.

Uzak Şehir, Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz, Ben Leman, Güller ve Günahlar, Kızılcık Şerbeti gibi toplamda 24 dizi her akşam izleyici karşısına çıkıyor. Büyük beğenilerle izlenen dizilerin yanı sıra reyting sonuçlarında çakılanlar da oluyor.

Reyting uzmanı, Ekim 2025'in son haftasının reyting değerlendirmesini yayınladı.

Buna göre, Haftanın üç gününde TRT 1, diğer üç gününde Kanal D dizileri lider olurken, salı ve perşembe gününde lider bir kez daha değişti. Cumartesi akşamı Galatasaray-Trabzonspor derbi karşılaşmasına rağmen dizi reytinglerinde artış yaşandı.

7 bölgede en çok izlenen ve reyting alan diziler belli oldu.

Marmara Bölgesi : Uzak Şehir-Taşacak Bu Deniz-Eşref Rüya

Ege Bölgesi: Uzak Şehir-Eşref Rüya-Halef

İç Anadolu Bölgesi: Uzak Şehir-Gönül Dağı-Taşacak Bu Deniz

Akdeniz Bölgesi: Uzak Şehir-Taşacak Bu Deniz-Eşref Rüya

Karadeniz Bölgesi: Taşacak Bu Deniz-Uzak Şehir-Güller ve Günahlar

Doğu-Güney Doğu Bölgesi: Uzak Şehir-Halef-Sahipsizler

