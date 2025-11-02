Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Goygoy ihtiyacımızı sık sık gideren X camiası bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek bir çift sözü olan mizahşörler, televizyon dünyasını da bir kez daha goygoylarına alet ettiler. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.
Bol kahkahalar! 😅
My arkadash deriz kendisine 🥹
Dedem sen misin?
Aklımızdan çıkmıyor
😅
Çağrı Özer Survivor'a katılsın 😂
Mert için yeterli
Kızlar bakın biz:
Senaryo bu şekilde revize edilsin
Demek herkes bunu yaşamış
Bu işin raconu budur
Haklı çıkmak için girdiğimiz rollenmeler
Gerçek mi bu?
Alınmayın beyler ama doğru
Yaşandı
Haftaya görüşmek üzere! Kahkahanız bol olsun
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Yorum Yazın