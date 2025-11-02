onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.11.2025 - 14:48

Goygoy ihtiyacımızı sık sık gideren X camiası bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek bir çift sözü olan mizahşörler, televizyon dünyasını da bir kez daha goygoylarına alet ettiler. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan kullanıcılar, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.

Bol kahkahalar! 😅

My arkadash deriz kendisine 🥹

twitter.com

Dedem sen misin?

twitter.com

Aklımızdan çıkmıyor

twitter.com

😅

twitter.com

Çağrı Özer Survivor'a katılsın 😂

twitter.com
Mert için yeterli

Kızlar bakın biz:

twitter.com

Senaryo bu şekilde revize edilsin

twitter.com

Demek herkes bunu yaşamış

twitter.com

Bu işin raconu budur

twitter.com
Haklı çıkmak için girdiğimiz rollenmeler

Gerçek mi bu?

Alınmayın beyler ama doğru

Alınmayın beyler ama doğru
twitter.com

Yaşandı

Haftaya görüşmek üzere! Kahkahanız bol olsun

twitter.com

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
