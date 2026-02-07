onedio
Olimpiyat Açılışında İsrail ve ABD'nin Yuhalandığı Anlar Kameralarda

Dilara Şimşek
07.02.2026 - 12:34

Milano’da 2026 Kış Olimpiyatları açılış töreni düzenlendi. İsrail stadyuma girince yuhalandı. Protesto edilen isimlerden biri de ABD Başkan Yardımcısı JD Vance oldu. O anlar kameralara yansıdı.

Kameralar ABD Başkan Yardımcısı'nı gösterince salondan tepki sesleri yükseldi:

2026 Kış Olimpiyatları açılış töreni Milano’da gerçekleştirildi. Stadyum protestoya sahne oldu. Alana giriş yapan İsrail yuhalandı. Yuhalanan bir diğer isim ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance oldu. ABD takımı sahaya girdiğinde kameralar JD Vance’i (James David Vance) gösterince stadyumda sesler yükseldi.

