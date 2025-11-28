onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
O Ses Yılbaşı'nın İlk Ünlüsünden Kızılcık Şerbeti Jeneriğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

O Ses Yılbaşı'nın İlk Ünlüsünden Kızılcık Şerbeti Jeneriğine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor O Ses Türkiye Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.11.2025 - 23:58

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

28 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen televizyon programlarından biri O Ses Türkiye oluyor.

Yılbaşı denildiği zaman akla ilk gelen televizyon programlarından biri O Ses Türkiye oluyor.

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün ilk ünlüsü açıklandı. Birsen Altuntaş, O Ses Yılbaşı programında şarkı söyleyecek ünlü oyuncuyu duyurdu. Teşkilat dizisinin yıldızı O Ses Yılbaşı'nda yer alacak.

Detaylar:

NOW'ın sevilen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

NOW'ın sevilen aşiret dizisi Halef: Köklerin Çağrısı, perşembe akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı'nda sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Halef dizisinin sosyal medya hesabından diziye usta bir oyuncunun dahil olacağını açıkladı.

Detaylar:

Survivor'ın unutulmaz arkadaşlıklarının başında Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı geliyor.

Survivor'ın unutulmaz arkadaşlıklarının başında Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı geliyor.

Survivor 2020'de beraber yarışan Cemal Can Canseven ve Nisa Bölükbaşı arasında su sızmıyordu. Yarışmanın ardından ikilinin arası açılmış ve bir süre sonra da küsmüşlerdi. Cemal Can, Nisa'yla neden küstükleri hakkında ilk kez Danla Bilic'i DanlaCast programında konuştu.

Detaylar:

Bahar dizisinin Bahar'ı Demet Evgar, yaptığı bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Bahar dizisinin Bahar'ı Demet Evgar, yaptığı bir açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinin başrolü olan Demet Evgar, rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile beraber dizinin sosyal medya hesabında karşımıza çıktı. O mu bu mu konseptli bir videoda yer alan Evgar, 'İnsanın hayatında en çok yorulduğu iş, bir set işçiliği bir de tarlada çalışmaktır.' deyince ortalık karıştı ve Evgar'a tepkiler gecikmedi.

Detaylar:

Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Seray Kaya, Doğukan Güngör'ün isyan etmesine neden olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Seray Kaya, Doğukan Güngör'ün isyan etmesine neden olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin ana oyuncularından Doğukan Güngör, yeni partneri Seray Kaya'nın isminin kendisinden önce yazılmasına isyan edip dizinin Instagram'ını takipten çıkmıştı. Dizinin yapımıcısı Gold Film, Doğukan Güngör'ün çıkarttığı kriz sonrası orta yolu buldu.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hasretini çektiğimiz aşiret dizilerini geri getiren Uzak Şehir, her hafta ekrana damga vurmaya devam ediyor.

Hasretini çektiğimiz aşiret dizilerini geri getiren Uzak Şehir, her hafta ekrana damga vurmaya devam ediyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'i dilimizden düşüremiyoruz. Televizyonun en çok izlenen dizisi Uzak Şehir, çekim mekanı olan Mardin'in turizmini etkiledi. Uzak Şehir seyredenler Mardin'e akın etmeye başladı. Bu gelişmeye seyirciden yorum gecikmedi.

Detaylar:

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bir bölümü daha geride bıraktı.

Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla bir bölümü daha geride bıraktı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam (27 Kasım Perşembe) yeni bölümüyle ekranlara geldi. Programın ilerleyen dakikalarında bir yarışmacının iki jokerini harcadığı o soru gündem oldu. “Komutan Logar” şıkkı kafa karıştırdı.

Detaylar:

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ava Yaman'ın yeteneği saymakla bitmiyor.

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Taşacak Bu Deniz'de rol alan Ava Yaman'ın yeteneği saymakla bitmiyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'de Eleni Miryano karakterini canlandıran genç oyuncu Ava Yaman, Instagram'dan sevenlerine muazzam bir sürpriz yaptı. Ava Yaman, Instagram'ından söz ve müziği kendisine ait olan 'Gerçek Sevgi' adlı şarkıyı seslendirdiği anları yayınladı.

Detaylar:

Survivor 2026 için hazırlıklar yakın zamanda sona erecek.

Survivor 2026 için hazırlıklar yakın zamanda sona erecek.

Acun IlıcalıSurvivor 2026 için Gönüllüler takımı seçmelerine devam ediyor. Adayların yarışmada yer alabilmek için kendilerini kanıtlamaları gerekiyor. Ilıcalı da Gönüllüler için katılan erkek adayların tanıtımlarını Instagram hesabından paylaşarak oylamaya açtı. En çok oyu alan kişi MMA dövüşçüsü oldu.

Detaylar:

Halef dün akşam yayınlanan bölümüyle reyting sıralamalarında ikinci olmayı başardı.

Halef dün akşam yayınlanan bölümüyle reyting sıralamalarında ikinci olmayı başardı.

Yeni sezonun favori dizilerinden olmayı başaran Halef: Köklerin Çağrısı yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Her hafta perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Halef’ten paylaşılan kamera arkası görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. İki dublör, Serhat ve Aşır karakterlerinin sahnelerindeki performansını paylaştı.

Detaylar:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler kadrosunu bir bir duyurmuştu.

Acun Ilıcalı Survivor 2026 Ünlüler kadrosunu bir bir duyurmuştu.

Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler için seçmeler devam ediyor. Acun Ilıcalı yarışmaya dair detayları sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Geçtiğimiz gün Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda yarışmak için elemelere gelen erkek adayları paylaşmıştı. Şimdiyse bir ilk yaşandı ve Gönüllüler kadrosu için elemelere gelen kadın adayları takipçileri arasında oylamaya açtı.

Detaylar:

Kim Milyoner Olmak İster sorusu, geçtiğimiz akşam (27 Kasım Perşembe) yeni bölümüyle ekrana geldi.

Kim Milyoner Olmak İster sorusu, geçtiğimiz akşam (27 Kasım Perşembe) yeni bölümüyle ekrana geldi.

Programa katılan yarışmacılar arasında neşesi ve heyecanıyla dikkat çeken bir isim oldu. O yarışmacının henüz ikinci soruda joker kullanması da hem Oktay Kaynarca’yı hem stüdyoyu güldürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Detaylar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın