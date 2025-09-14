Nepal'deki Bir Türk, Yaşanan Olayların Ardından Ülkenin Son Durumunu Gözler Önüne Serdi

Nepal'de yaşanan son olaylar, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Çoğunluğu gençlerden oluşan halk, son olarak sosyal medya platformlarının erişime engellenmesiyle sokağa döküldü. Binlerce kişiden oluşan kalabalık grup, bakanların evlerini ateşe verdi, milletvekillerini kovaladı, parlamento binasını yaktı. Üst düzey yöneticilerden istifa edenler olurken ülkenin son durumundan görüntüleri ise Nepal'daki Şeyma Çavdur isimli bir içerik üreticisi paylaştı.
Kaynak: Instagram / seyma.cavdur
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nepal'da Ne Oldu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın