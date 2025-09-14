onedio
Nepal'deki Bir Türk, Yaşanan Olayların Ardından Ülkenin Son Durumunu Gözler Önüne Serdi

14.09.2025 - 14:45

Nepal'de yaşanan son olaylar, kısa sürede dünya gündemine oturdu. Çoğunluğu gençlerden oluşan halk, son olarak sosyal medya platformlarının erişime engellenmesiyle sokağa döküldü. Binlerce kişiden oluşan kalabalık grup, bakanların evlerini ateşe verdi, milletvekillerini kovaladı, parlamento binasını yaktı. Üst düzey yöneticilerden istifa edenler olurken ülkenin son durumundan görüntüleri ise Nepal'daki Şeyma Çavdur isimli bir içerik üreticisi paylaştı.

Kaynak: Instagram / seyma.cavdur

Buradan izleyebilirsiniz;

Nepal'da Ne Oldu?

Nepal'de sosyal medya yasağı sonrası başlayan gerginlik, kısa sürede büyüdü. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık grup parlamento binası ateşe verdi, bakanların evlerini ifşa etti. Protestolarda can kayıpları 30'u bulurken yaşanan kayıpların ardından başbakan istifasını sundu. 

Ülkedeki kaos devam ederken, Nepal'de bulunan Şeyma Çavdur isimli içerik üreticisi ülkenin geldiği son durumu paylaştı.

