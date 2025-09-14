onedio
Bir Genç Kız Etek Giydiği İçin Bir Kadın Tarafından Uyarıldığı Anları Paylaştı: "Böyle Giyinme Saldırırlar"

Pelin Yelda Göktepe
14.09.2025 - 12:52

Kıyafetler, modern dünyada hala tartışmalı bir konu olabiliyor. Günümüzde hala insanların kılık kıyafetleri bir mesele haline gelebiliyor. Kimi zaman sokakta, kimi zaman sosyal medyada, insanlar bir başkasının ne giydiği üzerine yorum yapma ihtiyacı hissediyor. Üstelik bu sadece basit bir eleştiriden ibaret kalmıyor. Bazı durumlarda kıyafetler, kişiliğin ya da niyetin gerekçesiymiş gibi gösterilebiliyor.

Bir genç kız, etek giydiği için bir kadın tarafından durduruldu. Genç kızın kıyafeti hakkında yorum yapan kadın genç kızı evine götürüp üzerine değiştirmek istedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

“Böyle giyinme, sana saldırırlar."

Böyle giyinirse saldırıyıca uğrayacağını söyleyen kadın, genç kızı kolundan tutup evine götürmek istedi. Genç kız bunun Allah ile kendi arasında olduğunu, kimseyi ilgilendirmeyeceğini anlatsa da kadın ikna olmadı. Üstelik 'Senin için ağlayacağım” diyerek bir de durumu daha da ileri taşıdı. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

