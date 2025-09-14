Bir Genç Kız Etek Giydiği İçin Bir Kadın Tarafından Uyarıldığı Anları Paylaştı: "Böyle Giyinme Saldırırlar"

Kıyafetler, modern dünyada hala tartışmalı bir konu olabiliyor. Günümüzde hala insanların kılık kıyafetleri bir mesele haline gelebiliyor. Kimi zaman sokakta, kimi zaman sosyal medyada, insanlar bir başkasının ne giydiği üzerine yorum yapma ihtiyacı hissediyor. Üstelik bu sadece basit bir eleştiriden ibaret kalmıyor. Bazı durumlarda kıyafetler, kişiliğin ya da niyetin gerekçesiymiş gibi gösterilebiliyor.
Bir genç kız, etek giydiği için bir kadın tarafından durduruldu. Genç kızın kıyafeti hakkında yorum yapan kadın genç kızı evine götürüp üzerine değiştirmek istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Böyle giyinme, sana saldırırlar."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın