Kamera Şakası Adı Altında İnsanları Rahatsız Ettiği Videolar ile Tanınan İçerik Üreticisi Türkiye'ye Geldi

Bildiğiniz üzere insanlar sosyal medyada daha fazla izlenmek ve takipçi toplamak için birbirinden ilginç hareketlere imza atıyor. Özellikle son yıllarda sosyal medya platformlarının hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte, farklı ve dikkat çekici içerikler üretmek adeta bir yarış haline geldi. Kimileri meydan okuma videolarıyla, kimileri aşırıya kaçan şakalarla ya da riskli davranışlarla gündeme geliyor. Sosyal medyada kamera şakası adı altında insanları rahatsız ettiği videolar ile bilinen 'momonews' Türkiye'ye geldi. Yaptığı hareketlerle tepki çeken genç, Türkiye'de de sinir bozdu.