Kamera Şakası Adı Altında İnsanları Rahatsız Ettiği Videolar ile Tanınan İçerik Üreticisi Türkiye'ye Geldi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@momonews/vide...
Bildiğiniz üzere insanlar sosyal medyada daha fazla izlenmek ve takipçi toplamak için birbirinden ilginç hareketlere imza atıyor. Özellikle son yıllarda sosyal medya platformlarının hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte, farklı ve dikkat çekici içerikler üretmek adeta bir yarış haline geldi. Kimileri meydan okuma videolarıyla, kimileri aşırıya kaçan şakalarla ya da riskli davranışlarla gündeme geliyor. Sosyal medyada kamera şakası adı altında insanları rahatsız ettiği videolar ile bilinen 'momonews' Türkiye'ye geldi. Yaptığı hareketlerle tepki çeken genç, Türkiye'de de sinir bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
UYARI: KÜFÜRLÜ!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şakalarına İstanbul'da devam etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın