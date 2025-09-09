onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kamera Şakası Adı Altında İnsanları Rahatsız Ettiği Videolar ile Tanınan İçerik Üreticisi Türkiye'ye Geldi

Kamera Şakası Adı Altında İnsanları Rahatsız Ettiği Videolar ile Tanınan İçerik Üreticisi Türkiye'ye Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.09.2025 - 15:22

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere insanlar sosyal medyada daha fazla izlenmek ve takipçi toplamak için birbirinden ilginç hareketlere imza atıyor. Özellikle son yıllarda sosyal medya platformlarının hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte, farklı ve dikkat çekici içerikler üretmek adeta bir yarış haline geldi. Kimileri meydan okuma videolarıyla, kimileri aşırıya kaçan şakalarla ya da riskli davranışlarla gündeme geliyor. Sosyal medyada kamera şakası adı altında insanları rahatsız ettiği videolar ile bilinen 'momonews' Türkiye'ye geldi. Yaptığı hareketlerle tepki çeken genç, Türkiye'de de sinir bozdu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@momonews/vide...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

UYARI: KÜFÜRLÜ!

Şakalarına İstanbul'da devam etti.

Şakalarına İstanbul'da devam etti.

Sokak satıcılarından mağaza görevlilerine, taksicilerden restoran çalışanlarına kadar pek çok kişiyi rahatsız eden genç, tepki gördüğü anda 'kamera şakası' diyerek kendisini savundu. Yaptığı şakalar sosyal medyada da tepki çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
8
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın