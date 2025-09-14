İran'da Yarışı Birincilikle Bitirmek Üzere Olan Bisikletçi Erken Sevinince Bütün Yarışı Birbirine Kattı

Yarışlar elbette heyecanlıdır, özellikle bitiş çizgisine yaklaştıkça kalp atışları hızlanır, nefesler kesilir. O an, sporcuların tüm hazırlıklarının ve mücadelelerinin sonucu görünür hale gelir. Bir adım, bir saniye fark her şeyi değiştirebilir. Heyecanın doruğa çıktığı bu an, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için unutulmazdır.

Fakat İran'da bir yarışmacı, birinci olmak üzereyken yarış alanını savaş alanına çevirdi. Tam yarışı birincilikle bitirmeyi garantilemişken erken sevinen yarışçı, hem yarışı kaybetti hem diğer yarışçıların kaza yapmasına sebep oldu.