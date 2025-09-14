onedio
İran'da Yarışı Birincilikle Bitirmek Üzere Olan Bisikletçi Erken Sevinince Bütün Yarışı Birbirine Kattı

İran'da Yarışı Birincilikle Bitirmek Üzere Olan Bisikletçi Erken Sevinince Bütün Yarışı Birbirine Kattı

14.09.2025 - 13:26

Yarışlar elbette heyecanlıdır, özellikle bitiş çizgisine yaklaştıkça kalp atışları hızlanır, nefesler kesilir. O an, sporcuların tüm hazırlıklarının ve mücadelelerinin sonucu görünür hale gelir. Bir adım, bir saniye fark her şeyi değiştirebilir. Heyecanın doruğa çıktığı bu an, hem yarışmacılar hem de izleyiciler için unutulmazdır.

Fakat İran'da bir yarışmacı, birinci olmak üzereyken yarış alanını savaş alanına çevirdi. Tam yarışı birincilikle bitirmeyi garantilemişken erken sevinen yarışçı, hem yarışı kaybetti hem diğer yarışçıların kaza yapmasına sebep oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tüm dünyada gündem oldu.

Tüm dünyada gündem oldu.

Bitiş çizgisine saniyeler kala ellerini bırakınca kendisini yerde bulan yarışçı, ardından gelen yarışçıların da panik yapmasına sebep oldu. Bir yarışmacı takla attı. Kendisi yarışı tamamlayamadı, zarar gören sporcular için ise görevliler hızlıca müdahalede bulundu.

