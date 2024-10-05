Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ekim Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ekim Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya
Miles & Smiles QNB kart sahipleri sonbaharın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Ekim ayında da yüzünüzü güldürecek birbirinden avantajlı fırsatlar için buyurun içeriğimize! 👇
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1. Sonbaharda tatil bir başka!
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2. Sonbahar geldi, ihtiyaçlar arttı!
3. Evde kargonu beklediğin o günleri özlemedin mi?
4. Şöyle güzel bir sonbahar kombini yapmaya ne dersin?
5. Ekim ayında etkinliklerden geri kalacak halimiz yok!
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