Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ekim Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

Her mevsimin kendine özgü ihtiyaçları var. Giyim, ayakkabı, okul veya ev ihtiyaçları... Ama dert etmeyin, Miles & Smiles kartınız yanınızda! Miles&Smiles QNB kredi kartınızla Amazon'dan yapacağınız 6.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sizleri bekliyor!