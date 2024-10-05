Görüş Bildir
Haberler
Finans
Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ekim Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

etiket Miles & Smiles Kartınız Sayesinde Ekim Ayında Yararlanabileceğiniz 10 Kampanya

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.10.2024 - 14:01

Miles & Smiles QNB kart sahipleri sonbaharın keyfini çıkarmaya devam ediyor. Ekim ayında da yüzünüzü güldürecek birbirinden avantajlı fırsatlar için buyurun içeriğimize! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Sonbaharda tatil bir başka!

Yurt dışı seyahatlerinizi kolay hale getirmeye hazır mısınız? Giyimden restorana, araç kiralamadan konaklamaya, yurt dışında 100’den fazla markada indirim ayrıcalığından faydalanmak için Mastercard logolu Miles&Smiles QNB kartlarınızı kullanmanız yeterli!

2. Sonbahar geldi, ihtiyaçlar arttı!

Her mevsimin kendine özgü ihtiyaçları var. Giyim, ayakkabı, okul veya ev ihtiyaçları... Ama dert etmeyin, Miles & Smiles kartınız yanınızda! Miles&Smiles QNB kredi kartınızla Amazon'dan yapacağınız 6.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 6 taksit fırsatı sizleri bekliyor!

3. Evde kargonu beklediğin o günleri özlemedin mi?

Ekim ayında ne ihtiyacın varsa taksitle kolayca al! Miles&Smiles QNB kredi kartınızla Hepsiburada'dan apacağınız 3.000 TL ve üzeri alışverişlerinize peşin fiyatına 3 taksit imkanını kaçırmayın!

4. Şöyle güzel bir sonbahar kombini yapmaya ne dersin?

Ekim ayında gardırobunu yenilemene yardımcı olacak kampanya burada! Miles&Smiles QNB kredi kartınızla Trendyol'dan yapacağınız 750 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla alışverişin keyfini çıkarın!

5. Ekim ayında etkinliklerden geri kalacak halimiz yok!

Miles&Smiles QNB kredi kartınızla Passo (www.passo.com.tr) internet sitesi ve Passo mobil uygulamasından “Mastercard ile %25 İndirim!” kampanyasını seçerek yapacağınız bilet alımlarında, bilet bedelinde geçerli %25 indirim imkanından faydalanarak ekim ayında da eğlenceye doyabilirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Çok istediğin o tiyatro oyununa bilet almanın tam zamanı!

Etkinlik planlarken indirim kovalamaktan sıkıldıysan tam sana göre bir kampanya var! Kampanya kapsamında, Miles & Smiles QNB kredi kartları ile www.mobilet.com ve uygulamasında seçili etkinliklerde %35’e varan indirim fırsatı sizleri bekliyor!

7. Sanatseverler için kaçırılmayacak kampanya!

Bu kampanya işe cuma günleriniz artık çok daha keyifli! Sene sonuna kadar her cuma, Mastercard kartınızla yapacağınız İstanbul Modern Sanat Müzesi giriş bileti alımlarında %50 indirimden yararlanmayı unutmayın!

8. İhtiyacınız olan o koltuğu almak için artık beklemenize gerek yok!

Ekim ayında da ev ihtiyaçlarınızı kolayca alabileceğiniz taksit kampanyası sizleri bekliyor! Miles & Smiles QNB Kredi kartınızla IKEA'dan IKEA Aile Kart kullanarak yapacağınız 2500 TL ve üzeri alışverişlerinizde peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın!

9. Mutfak gereçlerinizi yenileme zamanı gelmedi mi?

Mutfağınız için ihtiyacınız olan her şeyi kolayca almaya ne dersiniz? Miles & Smiles QNB kredi kartınızla Enplus'ta QNB POS'larından yapacağınız alışverişlerinizde peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla haydi hemen alışverişe!

10. İndirim çeklerini kim sevmez ki!

Trendyol'dan favorilerinize eklediğiniz ürünleri almanın tam zamanı! Miles & Smiles QNB kredi kartınızı kaydedin, kayıt sonrasında Trendyol'dan yapacağınız 1500 TL ve üzeri alışverişinize 200 TL indirim kuponu kazanma fırsatını yakalayın!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın