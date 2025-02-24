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Türkiye'nin En Büyük Stadyumu Mackolik'ten Yepyeni 2 Özellik: Topun Oyunda Kalma Süresi ve Sana Özel Mackolik

Türkiye'nin En Büyük Stadyumu Mackolik'ten Yepyeni 2 Özellik: Topun Oyunda Kalma Süresi ve Sana Özel Mackolik

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Onedio Content - Onedio Editörü
24.02.2025 - 16:32

Mackolik, futbol maçlarının heyecanını daha yakından takip etmenizi sağlayacak yenilikler sunmaya devam ediyor. En kapsamlı futbol verilerini İstatistik sayfalarında kullanıcılarıyla buluşturan Mackolik, iki yeni özelliğini daha duyurdu.

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Futbolseverler artık topun oyunda kalma süresini görebilecek

Futbolseverler artık topun oyunda kalma süresini görebilecek

Artık Futbol Maç Detay İstatistik sekmesine girerek bir maçın ilk yarısında, ikinci yarısında ve genelinde topun oyunda ne kadar kaldığını görebilecek ve oyunun gidişatına dair daha kapsamlı bir izlenim edinebileceksiniz.

Hemen uygulamanızı güncelleyin ve Mackolik sayesinde oyunun her detayını yakından takip edin!

Mackolik uygulamasını kendinize özel kişiselleştirebileceksiniz

Mackolik uygulamasını kendinize özel kişiselleştirebileceksiniz

Mackolik arayüzünü favori forma renklerine göre tasarlamak ister misiniz?

Artık Mackolik kullanıcıları uygulama arayüzlerini kendi zevklerini yansıtan forma renklerine göre kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanma ayrıcalığını yaşayacak.

Uygulamanın sol menüsünde yer alan “Sana Özel Mackolik” sekmesindeki formalardan en sevdiğinizi seçin, sizi yansıtan Mackolik'i hemen kullanmaya başlayın.

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