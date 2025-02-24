Türkiye'nin En Büyük Stadyumu Mackolik'ten Yepyeni 2 Özellik: Topun Oyunda Kalma Süresi ve Sana Özel Mackolik
Türkiye'nin En Büyük Stadyumu Mackolik'ten Yepyeni 2 Özellik: Topun Oyunda Kalma Süresi ve Sana Özel Mackolik
Mackolik, futbol maçlarının heyecanını daha yakından takip etmenizi sağlayacak yenilikler sunmaya devam ediyor. En kapsamlı futbol verilerini İstatistik sayfalarında kullanıcılarıyla buluşturan Mackolik, iki yeni özelliğini daha duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Futbolseverler artık topun oyunda kalma süresini görebilecek
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mackolik uygulamasını kendinize özel kişiselleştirebileceksiniz
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın