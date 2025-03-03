2025 Ramazan Ayında İstanbul’un İftar Mekanları
2025 Ramazan Ayında İstanbul’un İftar Mekanları
Ramazan ayı, sevdiklerimizle birlikte iftar sofralarında bir araya gelmenin en güzel zamanlarından biri. İstanbul, her zevke hitap eden iftar mekanlarıyla dolu. İster geleneksel Osmanlı mutfağını deneyimlemek isteyin, ister Boğaz manzarası eşliğinde keyifli bir akşam geçirmeyi hayal edin, bu listede sizin için ideal bir mekan mutlaka var.
İşte 2025 Ramazan ayında İstanbul’da iftar yapabileceğiniz, lezzeti ve atmosferiyle öne çıkan mekanlar! 👇
*Liste belirli bir sıralamaya göre oluşturulmamıştır.
1. HuQQa
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2. Beyti Restaurant
3. The Market Bosphorus
4. Köşebaşı Restaurant
5. Develi Restaurant
6. Matbah Restaurant
7. Çengelköy Tarihi Çınaraltı
8. Feriye Restaurant
9. A’jia Restaurant
10. Rocca Restaurant
11. Şerbethane
12. Hünkar
13. Kaşıbeyaz Florya
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