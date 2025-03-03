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2025 Ramazan Ayında İstanbul’un İftar Mekanları

2025 Ramazan Ayında İstanbul’un İftar Mekanları

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
03.03.2025 - 14:04

Ramazan ayı, sevdiklerimizle birlikte iftar sofralarında bir araya gelmenin en güzel zamanlarından biri. İstanbul, her zevke hitap eden iftar mekanlarıyla dolu. İster geleneksel Osmanlı mutfağını deneyimlemek isteyin, ister Boğaz manzarası eşliğinde keyifli bir akşam geçirmeyi hayal edin, bu listede sizin için ideal bir mekan mutlaka var. 

İşte 2025 Ramazan ayında İstanbul’da iftar yapabileceğiniz, lezzeti ve atmosferiyle öne çıkan mekanlar! 👇

*Liste belirli bir sıralamaya göre oluşturulmamıştır.

1. HuQQa

1. HuQQa

Ramazan ayının ruhunu ve lezzetini modern dokunuşlarla buluşturan HuQQa, tüm şubelerinde özel iftar menüleriyle misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Kuruçeşme, Emaar ve Emirgan olmak üzere İstanbul’daki üç şubesinde, zengin iftariyeliklerden ustalıkla hazırlanan et çeşitlerine, enfes pilavlardan geleneksel tatlılara kadar her detay özenle düşünülerek hazırlandı. Şık atmosferi, kusursuz sunumu ve damakları şenlendiren lezzetleriyle HuQQa, Ramazan sofralarınızı unutulmaz kılmaya davet ediyor.

2. Beyti Restaurant

2. Beyti Restaurant

İstanbul’un en köklü et restoranlarından biri olan Beyti, Ramazan ayında da özel iftar menüleriyle misafirlerini ağırlıyor. Kendine özgü sunumuyla ünlü Beyti kebabı, restoranın en çok tercih edilen lezzetlerinden biri. Geleneksel tatları sevenler için mükemmel bir iftar mekanı.

3. The Market Bosphorus

3. The Market Bosphorus

Eşsiz Boğaz manzarası, seçkin lezzetleri ve kusursuz hizmet anlayışıyla The Market Bosphorus, Ramazan ayında unutulmaz bir iftar deneyimi sunuyor. Osmanlı ve Türk mutfağının en özel tatlarını bir araya getiren menüsünde, zengin iftariyelikler, geleneksel çorbalar, lokum gibi pişirilmiş enfes etler ve açık büfe tatlı konsepti ile misafirlerine lezzet dolu bir akşam vadediyor. Büyüleyici atmosferi ve titizlikle hazırlanan sofralarıyla The Market Bosphorus, Ramazan’ın bereketini en özel şekilde yaşamak isteyenleri bekliyor.

4. Köşebaşı Restaurant

4. Köşebaşı Restaurant

Kebap kültürünü modern sunumlarla harmanlayan Köşebaşı, geleneksel lezzetleri modern bir sunumla buluşturan mekanda, iftar sofranız zengin iftariyelikler, günlük taze çorba seçenekleri ve meşhur kebaplarla taçlanıyor. Geniş ve ferah oturma alanlarıyla ailecek iftar yapmaya uygun bir mekan olan Köşebaşı, keyifli ve lezzet dolu bir Ramazan akşamı geçirmek isteyenler için harika bir seçenek!

5. Develi Restaurant

5. Develi Restaurant

Develi, yıllardır iftar mekanları denildiğinde akla gelen ilk adreslerden biri. Samatya’da deniz manzaralı bir konumda bulunan mekanda, iftar sofraları fındık lahmacun, kebap çeşitleri ve bol cevizli katmer gibi eşsiz lezzetlerle donatılıyor. İftar menüsü oldukça zengin olan Develi'de içli köfte, Ali Nazik kebabı ve firik pilavı gibi Gaziantep mutfağına özgü tatları deneyimleyebilirsiniz.

6. Matbah Restaurant

6. Matbah Restaurant

Sultanahmet’in tarihi dokusunda Osmanlı mutfağını deneyimlemek isteyenler için mükemmel bir seçenek. 15. ve 16. yüzyıl tariflerini birebir uygulayan Matbah, misafirlerine gerçek bir saray iftarı sunuyor. Menüsünde hünkar çorbası, vişneli mutancana, bademli pilav ve gül şerbeti gibi özel lezzetler yer alan Matbah, özel bir iftar deneyimi yaşamanızı sağlayabilecek mekanlardan biri.

7. Çengelköy Tarihi Çınaraltı

7. Çengelköy Tarihi Çınaraltı

Ramazan ayında nostaljik bir atmosferde, Boğaz kıyısında iftar yapmak isteyenler için Çengelköy’ün simgesi haline gelen Çınaraltı harika bir alternatif. Burada isterseniz kendi iftarlığınızı getirerek sahil kenarında keyifli bir sofra kurabilirsiniz ya da mekanın sunduğu menülerden faydalanabilirsiniz. Gözleme, serpme kahvaltı, ızgara köfte ve ev yapımı tatlılar gibi lezzetler sunuluyor. Yanında ince belli bardakta bir çay ile iftarınızı tamamlayabilirsiniz.

8. Feriye Restaurant

8. Feriye Restaurant

Denize sıfır konumda, Boğaz’ın huzur veren atmosferinde iftar yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olan Feriye Lokantası, modern ve geleneksel mutfağı harmanlayan menüsüyle dikkat çekiyor.  Ramazan ayında şık ve huzurlu bir iftar deneyimi sunuyor. Özel iftar menüsünde tandırda pişirilen et yemekleri, taş fırından çıkan pideler ve geleneksel tatlılar yer alıyor.

9. A’jia Restaurant

9. A’jia Restaurant

Boğaz’ın en romantik noktalarından birinde, tarihi bir yalı içinde yer alan A’jia Restaurant, iftar için İstanbul’un en özel mekanlarından biri. Osmanlı döneminden kalma zarif bir mimariye sahip bu butik otel restoranı, Ramazan ayında benzersiz bir atmosfer sunuyor. Bu keyifli mekan, unutulmaz bir iftar akşamı yaşamak isteyenler için ideal.

10. Rocca Restaurant

10. Rocca Restaurant

Zengin iftar menüsü, geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini modern bir dokunuşla sunuyor. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’ndan kolayca ulaşılabilen Rocca Restaurant,  Ramazan ayında huzur dolu bir akşam geçirmek isteyenler için ideal bir tercih.

11. Şerbethane

11. Şerbethane

Osmanlı mirasının en güzel şekilde hissedildiği Sultanahmet’te, tarihi yarımadanın ruhunu yansıtan Şerbethane özellikle Ramazan ayında, avludaki otantik atmosferi ve tarihi dokusuyla iftar sofralarına farklı bir boyut kazandırıyor. Osmanlı mutfağından ilham alınarak hazırlanan ana yemeklerin yanında servis edilen ev yapımı şerbetler ile Ramazan ruhu tam anlamıyla hissediliyor.

12. Hünkar

12. Hünkar

Etiler ve Nişantaşı'nda iki şubesi bulunan Hünkâr, geleneksel Türk mutfağının en sevilen yemeklerini sunuyor. Özellikle hünkar beğendi ve et yemekleriyle ünlü olan mekan, Ramazan boyunca iftar menülerinde şefin özel tariflerine yer veriyor. Mekanın samimi atmosferi, Ramazan akşamlarınızı özel kılacak.

13. Kaşıbeyaz Florya

13. Kaşıbeyaz Florya

İstanbul’un en köklü ve sevilen restoranlarından biri olan Kaşıbeyaz, Ramazan ayında da misafirlerini unutulmaz bir iftar deneyimi ile buluşturuyor. Florya'daki mekan, geniş ve ferah iç mekanının yanı sıra Boğaz manzarasıyla da büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Kaşıbeyaz, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli örneklerini, Ramazan’a özel menülerle sunarak misafirlerine keyifli bir iftar sofrası hazırlıyor. Hem lezzetli hem de zengin içerikli menüsü ile Ramazan'ın ruhunu tam anlamıyla yaşatıyor.

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