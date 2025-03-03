2025 Ramazan Ayında İstanbul’un İftar Mekanları

İstanbul’un en köklü ve sevilen restoranlarından biri olan Kaşıbeyaz, Ramazan ayında da misafirlerini unutulmaz bir iftar deneyimi ile buluşturuyor. Florya'daki mekan, geniş ve ferah iç mekanının yanı sıra Boğaz manzarasıyla da büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Kaşıbeyaz, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli örneklerini, Ramazan’a özel menülerle sunarak misafirlerine keyifli bir iftar sofrası hazırlıyor. Hem lezzetli hem de zengin içerikli menüsü ile Ramazan'ın ruhunu tam anlamıyla yaşatıyor.