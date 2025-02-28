Madame Coco’nun En Şık ve Konforlu 10 Nevresim Takımı

Tasarım ve Malzeme: Alher Family Size nevresim takımı, çift kişilik yataklar için iki adet nevresim, bir çarşaf ve iki yastık kılıfıyla geliyor. Lacivert rengin sadeliği ve asilliğiyle tasarlanan bu takım, düz deseni sayesinde hem modern hem de klasik yatak odalarına uyum sağlar. %100 pamuklu ranforce kumaşı sayesinde cilt dostu ve nefes alabilen bir yapıya sahiptir. Yumuşak dokusu, cildinizi rahatsız etmez ve gece boyu konforlu bir uyku sunar. Kaliteli pamuk iplikleriyle dokunduğu için renkleri canlı kalır ve uzun süre yeni gibi görünür.

Konfor ve Kullanım: Bu family size set, iki ayrı nevresimiyle özellikle çiftlerin konforu düşünülerek tasarlanmıştır. Aynı yatakta farklı yorgan kullanma alışkanlığı olanlar için idealdir. Nefes alabilen pamuk kumaş ısıyı dengeleyerek dört mevsim kullanım olanağı sunar. Yazın serin, kışın sıcak tutarak sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. Lacivert rengin getirdiği sakinlik, yatak odanızda huzurlu bir atmosfer yaratır. Minimalist veya marin temalı dekorasyonlarla mükemmel uyum yakalar – beyaz, gri gibi tonlarla kombinleyerek ferah bir görünüm elde edebilirsiniz. Fiyatı, kalitesine kıyasla ulaşılabilir düzeydedir: ürünün orijinal fiyatı 8.999,99 TL olup şu anda uygulanan %50+%50 indirim ile 2.250 TL’ye sunulmaktadır. Bu şık ve kullanışlı nevresim takımının detaylarını ve güncel stok durumunu ürün sayfasında inceleyebilirsiniz.