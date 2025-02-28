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Madame Coco’nun En Şık ve Konforlu 10 Nevresim Takımı

Madame Coco’nun En Şık ve Konforlu 10 Nevresim Takımı

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Onedio Content - Onedio Editörü
28.02.2025 - 14:53

Madame Coco, yatak odalarına şıklık ve rahatlık getiren birbirinden güzel nevresim takımları ile tanınıyor. Aşağıda, markanın en şık ve konforlu 10 nevresim takımını detaylarıyla inceledik. Her bir ürünün tasarım özelliklerini, sağladığı konforu, dekorasyon tarzlarına uyumunu ve fiyat bilgilerini samimi bir üslupla aktarıyoruz. Ayrıca, her ürün için resmi ürün sayfasına yönlendiren bağlantıyı da bulabilirsiniz.

Alher Family Size Nevresim Takımı – Lacivert

Alher Family Size Nevresim Takımı – Lacivert

Tasarım ve Malzeme: Alher Family Size nevresim takımı, çift kişilik yataklar için iki adet nevresim, bir çarşaf ve iki yastık kılıfıyla geliyor. Lacivert rengin sadeliği ve asilliğiyle tasarlanan bu takım, düz deseni sayesinde hem modern hem de klasik yatak odalarına uyum sağlar. %100 pamuklu ranforce kumaşı sayesinde cilt dostu ve nefes alabilen bir yapıya sahiptir. Yumuşak dokusu, cildinizi rahatsız etmez ve gece boyu konforlu bir uyku sunar. Kaliteli pamuk iplikleriyle dokunduğu için renkleri canlı kalır ve uzun süre yeni gibi görünür.

Konfor ve Kullanım: Bu family size set, iki ayrı nevresimiyle özellikle çiftlerin konforu düşünülerek tasarlanmıştır. Aynı yatakta farklı yorgan kullanma alışkanlığı olanlar için idealdir. Nefes alabilen pamuk kumaş ısıyı dengeleyerek dört mevsim kullanım olanağı sunar. Yazın serin, kışın sıcak tutarak sağlıklı bir uyku ortamı sağlar. Lacivert rengin getirdiği sakinlik, yatak odanızda huzurlu bir atmosfer yaratır. Minimalist veya marin temalı dekorasyonlarla mükemmel uyum yakalar – beyaz, gri gibi tonlarla kombinleyerek ferah bir görünüm elde edebilirsiniz. Fiyatı, kalitesine kıyasla ulaşılabilir düzeydedir: ürünün orijinal fiyatı 8.999,99 TL olup şu anda uygulanan %50+%50 indirim ile 2.250 TL’ye sunulmaktadır. Bu şık ve kullanışlı nevresim takımının detaylarını ve güncel stok durumunu ürün sayfasında inceleyebilirsiniz.

Octave Çift Kişilik %100 Pamuk Ranforce Baskılı Nevresim Takımı – Mor

Octave Çift Kişilik %100 Pamuk Ranforce Baskılı Nevresim Takımı – Mor

Tasarım ve Malzeme: Octave nevresim takımı, canlı mor tonlar ve zarif çiçek desenleri ile yatak odanıza enerjik bir dokunuş getiriyor. %100 pamuk ranforce dokuma tekniğiyle üretilen kumaşı, hem dayanıklı hem de yumuşaktır. 200×220 cm ebatlarındaki çift kişilik nevresimi, lastiksiz çarşafı ve iki adet yastık kılıfıyla tam bir set sunar. Canlı çiçek desenleri, odanıza bahar ferahlığı katarken; pamuklu dokusu sayesinde kumaş, cildinize karşı nazik ve rahattır. Renkleri uzun ömürlüdür ve doğru yıkama ile ilk günkü parlaklığını korur.

Konfor ve Kullanım: Ranforce pamuk, yüksek emiciliği ve hava geçirgenliğiyle bilinir, bu da Octave takımını dört mevsim kullanıma uygun kılar. Yumuşak dokulu ve nefes alabilir kumaşı sayesinde terletmez, uyku sırasında konforu ön planda tutar​

Desenlerindeki morun farklı tonları, özellikle beyaz mobilyalar veya açık renk duvarlarla kombinlendiğinde odanıza canlı ama dengeli bir görünüm kazandırır. Hem modern dekorasyon stilinde, hem de country (kır evi) tarzında rahatlıkla kullanılabilir – çiçekli tasarımı sayesinde klasik mobilyalarla da uyum sağlar. Şu anda indirimli fiyatı yaklaşık 800 TL civarındadır (orijinal fiyatı 3.199,99 TL olup sepette 800 TL’ye düşmektedir). Enerjik ve konforlu Octave nevresim takımının ayrıntılarına ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.

Nayomi Çift Kişilik %100 Pamuk Ranforce Baskılı Nevresim Takımı – Pudra

Nayomi Çift Kişilik %100 Pamuk Ranforce Baskılı Nevresim Takımı – Pudra

Tasarım ve Malzeme: Pudra renginin zarafetiyle bezenmiş Nayomi nevresim takımı, yatak odanızda sıcak ve davetkar bir ambiyans oluşturur. %100 pamuk ranforce kumaştan üretilen bu takım, yumuşacık dokusuyla dikkat çeker. Üzerindeki baskılı desenler, pudranın pastel tonuyla uyum içinde olup odanıza romantik ve huzurlu bir hava katar. Nevresim (200×220 cm), düz renk çarşaf ve iki yastık kılıfından oluşan set, hem malzeme kalitesi hem de estetik tasarımıyla öne çıkar. Renkleri solmaya karşı dirençlidir ve pamuklu dokusu sayesinde uzun süre canlı kalır.

Konfor ve Kullanım: Nayomi nevresim takımı, yumuşak dokulu ve nefes alabilir kumaşıyla konforu ön planda tutan bir tasarımdır​

Bu sayede uyku sırasında vücut ısınızı dengeler, terletmeden rahat bir gece geçirmenize yardımcı olur. Kolay bakım özellikleri sayesinde sık yıkamalarda dahi ilk günkü şıklığını koruyacak yapıdadır​ yani desenlerinde solma ya da kumaşında sertleşme olmadan yıllarca kullanabilirsiniz. Pudra rengin nötr ve yumuşak tonu, özellikle beyaz, krem veya altın rengi aksesuarlarla mükemmel bir uyum yakalar. Klasik tarz dekorasyonda romantik bir etki yaratırken, modern-minimalist ortamlara da sakinlik katar. Bu zarif takımın güncel fiyatı yaklaşık 800 TL dolaylarındadır ve sık yapılan kampanyalarla çok cazip hale gelmektedir. Evinize huzur katacak Nayomi nevresim takımının detaylarını ürün sayfasında bulabilirsiniz. Nevresim takımları fiyatları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Linda Çift Kişilik Yıkamalı Gofre Nevresim Takımı – Beyaz

Linda Çift Kişilik Yıkamalı Gofre Nevresim Takımı – Beyaz

Tasarım ve Malzeme: Linda nevresim takımı, yıkamalı gofre kumaş dokusuyla sade şıklığın temsilcisi. Düz beyaz rengi ve gofre (bal peteği benzeri) yüzeyi sayesinde son derece zarif bir görünüme sahip. %100 pamuktan üretilmiş bu takım, özel bir yıkama işleminden geçirilerek hafif kırışık dokulu bir stil kazanmıştır – bu sayede ütü gerektirmeyen bir kullanım avantajı sunar. Nevresim (200×220 cm), çarşaf ve iki yastık kılıfından oluşan Linda seti, abartıdan uzak ama dokusuyla dikkat çeken bir tasarım isteyenler için idealdir. Pamuklu kumaşının hafifliği ve yumuşaklığı, paketi açar açmaz kalite hissini verir.

Konfor ve Kullanım: Linda yıkamalı nevresim takımı, sade ve zarif bir görünümü tercih edenler için hoş bir seçenek olarak öne çıkıyor​

Gofre dokuması sayesinde vücudunuzla temas eden yüzey ekstra hava dolaşımına izin verir; bu da sıcak gecelerde terletmemesi, soğuk havalarda da pamuklu yapısıyla sıcak tutması anlamına gelir. Ütü gerektirmeyen doğal kırışık görünümü, rustik ve vintage dekorasyon stiline çok yakışır. Ahşap mobilyalı, krem veya toprak tonlarındaki odalarda bu beyaz takım hem ferahlatıcı hem de sıcak bir atmosfer yaratır. Aynı zamanda modern İskandinav tarzı minimalist odalarda da düz çizgileriyle şık durur. Linda nevresim takımının kalitesi, fiyatına da yansıyor: Orijinal fiyatı 6.999,99 TL olan bu ürün, şu anki indirimle 1.750 TL gibi bir fiyata sunuluyor​. Ürünün farklı renk seçenekleri (Haki, Turuncu, Lacivert gibi) bulunduğunu da belirtelim; tarzınıza uygun rengi seçmek ve detayları görmek için ürün sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Simone Çift Kişilik %100 Pamuk 300TC Saten Nevresim Takımı – Gri

Simone Çift Kişilik %100 Pamuk 300TC Saten Nevresim Takımı – Gri

Tasarım ve Malzeme: Simone nevresim takımı, lüksü sevenler için 300 tel dokuma sıkılığında %100 pamuk saten kumaştan üretilmiştir. İnci grisi tonu ile yatak odanıza sofistike bir zarafet katar. Saten nevresim takımı, son derece yumuşak ve pürüzsüz dokusuyla hem göze hem teninize hitap eder. Yüksek kalite pamuk iplikleri sayesinde kumaşına dokunduğunuzda ipeksi bir his alırsınız. Sade tasarımı, küçük parlak saten dokusu sayesinde kendinden desenli gibi görünüp ışıkta hafifçe parlayarak elit bir atmosfer yaratır. Standart çift kişilik ölçülerde nevresimi, lastiksiz çarşafı ve iki yastık kılıfıyla tam takım gelen Simone, Madame Coco’nun premium ürünlerinden biridir.

Konfor ve Kullanım: Saten dokunun en büyük avantajı, cilde karşı ipek gibi kaygan ve serin bir his vermesidir. Simone takımı, uyku kalitenizi arttırmaya yardımcı olurken odanıza da etkileyici bir zarafet getirir. Hava geçirgenliği yüksek olduğundan gece boyu terletmez; pamuk saten olduğu için de hem yazın ferah tutar hem kışın üşütmez. Gri renk, hemen her renk dekorasyonla uyum sağlayan bir nötrdür. Bu nevresim takımını, mermer desenli aksesuarlar, gümüş rengi perdeler veya koyu antrasit halılarla kombinleyerek modern-lüks bir dekorasyon elde edebilirsiniz. Dilerseniz pastel tonlarla birleştirip ortama dengeli bir şıklık katabilirsiniz. Fiyatı, sahip olduğu üstün kaliteyi yansıtır: Orijinal olarak 13.499,99 TL değerindeki bu takım, dönemsel indirimle 3.375 TL civarında bir fiyata düşmektedir​

Yatak odanızda otel konforu yaratmak istiyorsanız, Simone nevresim takımının tüm özelliklerini ürün sayfasında inceleyebilirsiniz.

Marguerite Çift Kişilik Nakışlı Saten Nevresim Takımı

Marguerite Çift Kişilik Nakışlı Saten Nevresim Takımı

Tasarım ve Malzeme: Marguerite nevresim takımı, çeyizlik olarak da anılabilecek derecede özel bir tasarıma sahiptir. Zarif ekru rengi üzerine işlenmiş göz alıcı nakış detayları, bu %100 pamuk saten takımı adeta sanat eserine dönüştürüyor. Özenle tasarlanan nakışlı nevresim takımları, yüksek kaliteli pamuk ipliğinden dokunan beyaz/ekru kumaşı ve şık nakış süslemeleriyle kaliteyi ve zarafeti bir araya getiriyor. Marguerite’in nevresim ve yastık kılıflarındaki ince nakış işlemeleri, yatak odasına klasik ve romantik bir hava katmakla beraber, gösterişli bir stil arayanların kalbini fethediyor. Saten dokuma sayesinde kumaşı parlak ve pürüzsüz; nakışlarda kullanılan motifler ise yıllarca bozulmadan kalacak sağlamlıkta.

Konfor ve Kullanım: %100 pamuk saten olması, Marguerite takımını yalnızca şık değil, aynı zamanda çok konforlu kılıyor. Satenin yumuşak ve serin tutan yapısı sayesinde cildinizde ipeksi bir his bırakırken, pamuk içeriği sayesinde hava dolaşımını sağlayarak terlemeyi önler. Bu takım özellikle klasik ve avangart tarzda döşenmiş yatak odaları için ideal. Varaklı mobilyalar, kadife perdeler veya kristal avizelerle mükemmel bir uyum yakalar; yatak odanızı adeta lüks bir otel süitine dönüştürür. Çeyiz hazırlığında olanlar için de harika bir seçenek, çünkü hem estetik hem dayanıklılık arayanların beklentilerini fazlasıyla karşılar. Marguerite takımının kalitesi fiyatına da yansıyor; ancak indirim dönemlerinde fırsat ürünü haline gelebiliyor. Çift kişilik Marguerite nevresim takımının etiketteki değeri 8.999,99 TL olup indirimli şekilde 2.700 TL civarında temin edilebiliyor. Uzun yıllar eskimeyecek bu özel parçayı yakından görmek isterseniz ürün sayfasına göz atabilirsiniz.

Gustave Çift Kişilik %100 Pamuk Flanel Nevresim Takımı

Gustave Çift Kişilik %100 Pamuk Flanel Nevresim Takımı

Tasarım ve Malzeme: Gustave nevresim takımı, soğuk kış gecelerinde hem içinizi ısıtacak hem de odanıza stil katacak bir seçenek. %100 pamuk flanel kumaştan üretilen bu takım, bej üzerine turuncu tonlarda ekose desenleriyle sıcak bir görünüm sunuyor. Flanel kumaş, diğer pamuk türlerine göre daha kalın ve yumuşak tüylü bir yüzeye sahip olduğu için kışlık nevresim dendiğinde akla ilk gelenlerden. Gustave’in tasarımındaki ekose (oduncu) deseni, rustik ve country tarzı dekorasyona çok yakıştığı gibi, modern minimal odalarda da tek bir dokunuşla sıcaklık katıyor. Takım, çift kişilik nevresimi, çarşafı ve iki yastık kılıfıyla tam bir set olarak geliyor.

Konfor ve Kullanım: Flanel kumaşın en önemli özelliği, yumuşacık dokusu ve yüksek ısı tutma kapasitesidir. Gustave nevresim takımı, nefes alan özelliği ile terleme yapmadan ortamdaki fazla nemi emerek uyku esnasında konfor sağlar​

Soğuk kış günlerinde sizi sıcacık tutacak olan bu takım, aynı zamanda şık ve modern bir tarz sunar. Kışın kalın yorganınızla birlikte kullandığınızda ekstra bir battaniyeye ihtiyaç bırakmayacak kadar sıcak tutar. Desenlerindeki bej ve turuncu tonlar, ahşap mobilyalar ve toprak tonlu duvar boyalarıyla harika uyum sağlar; ortaya samimi bir ortam çıkarır. Flanelin dayanıklılığı sayesinde yıllarca formunu korur, tüylenme yapmaz. Gustave nevresim takımının fiyatı da bütçe dostudur: Orijinal fiyatı 3.999,99 TL olan bu ürün, kampanya ile 1.000 TL gibi bir fiyata kadar düşebilmektedir. Kış aylarınızı konforla geçirmenizi sağlayacak Gustave nevresim takımının detaylarına ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.

Loire Çift Kişilik Nevresim Takımı (TENCEL™)

Loire Çift Kişilik Nevresim Takımı (TENCEL™)

Tasarım ve Malzeme: Loire nevresim takımı, yenilikçi TENCEL™ kumaş teknolojisini yatak odalarınıza taşıyor. Lacivert rengin zarafetiyle tasarlanan bu takım, %100 Tencel (lyocell) elyafından dokunmuştur. Tencel, okaliptüs gibi ağaçların selülozundan elde edilen botanik kökenli bir kumaş olup çevre dostu ve son derece yumuşaktır. Loire takımının sade lacivert yüzeyi hafif bir satenimsi parlaklığa sahiptir, bu da ona lüks bir hava katar. Dokuma iplik sayısı 57 tel olup (144 TC), hem sağlam hem yumuşak bir tuşe sunar. Bu özel kumaş sayesinde renkleri çok daha kalıcı ve canlıdır, defalarca yıkansa bile ilk günkü tonlarını korur.

Konfor ve Kullanım: Tencel kumaşlı Loire nevresim takımı, serinlik ve kuruluk hissi vermesiyle ünlüdür. Nemi hızla emip dışarı atan yapısı sayesinde özellikle terleme sorunu yaşayanlar için ideal bir seçim. Cildinizde son derece nazik bir dokunuş bırakır ve uyandığınızda ferahlamış hissedersiniz. İpeksi yumuşaklığı sayesinde uyku kalitenizi arttırır; yazın serinletici, kışın ısı dengeleyici özelliğiyle dört mevsim konfor sunar. Lacivertin yanı sıra bej, haki gibi farklı renk seçenekleri de mevcut olup, her biri doğadan ilham alan bu seri hem modern hem klasik ortamlara uyum sağlar. Örneğin, haki yeşili rengi doğal ahşap tonlarıyla birleştiğinde bohem bir şıklık yakalanabilir; lacivert ise beyaz ve altın tonlarıyla marin veya art-deco tarzında kullanılabilir. Fiyat olarak, Tencel’in lüks segmentine rağmen indirim dönemlerinde ulaşılabilir hale geliyor: 6.999,99 TL olan bu takım, sepette %50+%50 indirimle 1.750 TL civarında bir fiyata satın alınabiliyor​

Hem çevreci hem konforlu Loire nevresim takımının tüm özelliklerine ürün sayfasından bakabilirsiniz.

Perline Çift Kişilik %100 Pamuk Fırfırlı Nevresim Takımı

Perline Çift Kişilik %100 Pamuk Fırfırlı Nevresim Takımı

Tasarım ve Malzeme: Perline nevresim takımı, yatak odasında romantik ve nostaljik bir stil yakalamak isteyenler için mükemmel bir tercih. Yumuşak ekru tonundaki pamuklu kumaşın etrafını süsleyen bej fırfır detaylar, takıma zarif bir hareket katıyor. Nevresimin kenarlarındaki ve yastık kılıflarının çevresindeki fırfırlar, odanıza shabby-chic (rustik romantik) bir hava taşır. %100 pamuktan üretilmiş bu takımın kumaşı doğal ve rahattır, aynı zamanda dekoratif ayrıntılarıyla göz doldurur. Düz renk zemin üzerindeki fırfırlı bordür, yatak odanızda sade ama dikkat çekici bir vurgu oluşturur. Perline seti; bir adet 200x220 cm nevresim, bir çarşaf ve fırfırlı kenarları olan iki yastık kılıfından oluşur​

Konfor ve Kullanım: Tamamen pamuklu yapısı sayesinde Perline nevresim takımı, cilt dostu ve nefes alabilir. Yaz aylarında serin, kışın ise kat kat örtünmeye gerek bırakmayacak ölçüde sıcak tutar. Romantik tasarımı özellikle country, provence veya vintage tarzda dekore edilmiş odalarla muhteşem uyum sağlar. Beyaz ferforje karyolalar, dantelli perdeler ya da eskitme ahşap mobilyalarla kombinlendiğinde bütünleyici bir görünüm elde edilir. Ekru rengin nötrlüğü sayesinde desenli yatak örtüleri veya yastıklarla da kolaylıkla eşleştirilebilir – örneğin çiçekli bir yatak şalı ile hem renk hem doku zenginliği yaratabilirsiniz. Günlük kullanımda da, özel günlerde de tercih edilebilecek bir tasarımdır; çünkü oldukça dayanıklı ve makinede kolay yıkanabilir özelliktedir (fırfırlar özel dikiş teknikleriyle sabitlendiği için çekme yapmaz). Perline nevresim takımı, orijinalde 8.499,99 TL fiyat etiketine sahipken yapılan indirimlerle 2.500-2.700 TL bandına kadar düşebilmektedir. Bu romantik ve şık ürünü yakından incelemek isterseniz ürün sayfasına göz atabilir, evinize katacağı zarafeti hayal edebilirsiniz.

Berne Çift Kişilik İpliği Boyalı Nevresim Takımı – Mavi Çizgili

Berne Çift Kişilik İpliği Boyalı Nevresim Takımı – Mavi Çizgili

Tasarım ve Malzeme: Berne nevresim takımı, mavi ve beyazın ferah kombinasyonuyla hazırlanmış çizgili deseniyle odanıza enerji katar. “İpliği boyalı” dokuma tekniği kullanılarak üretildiği için çizgili desenleri kumaşın içine işlemiştir; bu da renklerin zamanla solmaması ve desenlerin canlı kalması demektir. %65 pamuk – %35 polyester karışımlı bir kumaşa sahip olan Berne takımı, bu sayede hem pamuk yumuşaklığını hem de polyesterin dayanıklılığını bir araya getirir. İnce mavi çizgiler düz beyaz zemin üzerinde minimal ve temiz bir görünüm sunar. Bu tasarım, denizci (marine) temalı dekorasyonlar, genç odaları veya modern şehirli stiller için oldukça idealdir. Takım içeriğinde çift kişilik nevresim, çarşaf ve iki adet yastık kılıfı bulunur ve yastık kılıflarında da aynı çizgi deseni devam eder.

Konfor ve Kullanım: Berne nevresim takımının pamuk ağırlıklı kumaşı, teninize karşı yumuşak ve rahattır; polyester oranı ise kırışmaya karşı daha dirençli olmasını ve ütü kolaylığını sağlar. Nefes alabilir kumaşı konforu ön planda tutar, yatak odanızda rahat bir atmosfer yaratır​

Ayrıca ipliği boyalı olması, desenlerin yıkandıkça renk atmayacağı anlamına geldiğinden, ürünü uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz. Mavi-beyaz çizgili stil, özellikle yaz aylarında ferah bir his verir – yazlık evler, sahil temalı odalar veya gençlerin sportif tarzda döşenmiş odaları için mükemmel bir seçimdir. Beyaz veya lacivert düz renkli yatak örtüleriyle, hatta kırmızı aksesuarlarla kombinleyerek tam bir marina konsepti yakalayabilirsiniz. Solmaya dayanıklı oluşu sayesinde sürekli kullanımda bile ilk günkü canlılığını koruyacaktır. Berne nevresim takımı, kaliteli bir dokuma ve şık tasarım sunmasına rağmen oldukça ekonomik bir seçenektir: Çift kişilik modeli yaklaşık 3.999 TL civarında fiyatlandırılmıştır (kampanya dönemlerinde sepet fiyatı daha da düşebilir)​

Hem günlük kullanıma uygun pratikliği hem de stil sahibi görünümüyle öne çıkan Berne nevresim takımının detaylarını ürün sayfasında bulabilirsiniz.

Her biri özenle tasarlanmış bu 10 nevresim takımı modelleri, Madame Coco’nun kalite anlayışını ve şıklığını yansıtıyor. İster sade bir eleganstan yana olun, ister canlı desenlerle odanıza renk katın; konforlu uykular için doğru nevresim takımını bu listede bulabilirsiniz. Unutmayın, düzenli kampanyalar ve indirimlerle hayalinizdeki takımı avantajlı fiyatlarla yakalama şansınız yüksek. Şimdiden iyi uykular ve şık rüyalar diliyoruz!

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