Denizleri Koru, Geleceğini Kurtar! Orzaks İlaç Öncülüğünde Mavi Gelecek Hareketi Başladı
Denizleri Koru, Geleceğini Kurtar! Orzaks İlaç Öncülüğünde Mavi Gelecek Hareketi Başladı
Denizlerimiz, dünyadaki oksijenin %50-70'ini üreten hayati ekosistemler. Ancak artan çevre kirliliği, müsilaj ve denizlerdeki mikroplastik atıklar, bu yaşamsal kaynakları tehdit ediyor.
Takviye edici gıda sektörünün lider firması Orzaks İlaç sürdürülebilir bir gelecek için denizlerimizi koruma misyonunu üstleniyor.
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Mavi Gelecek Projesi, Kıyı Temizleme Programı kapsamında yerel idareler ile yapılan iş birlikteliğiyle Orzaks İlaç çalışanları, sağlık profesyonelleri ve genç gönüllüler, atıkların kıyılarımızdan toplanarak yeniden geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağladı.
Orzaks İlaç'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik, markanın sürdürülebilir çevre politikasını pekiştirirken aynı zamanda güçlü bir farkındalık yarattı.
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