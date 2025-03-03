Denizleri Koru, Geleceğini Kurtar! Orzaks İlaç Öncülüğünde Mavi Gelecek Hareketi Başladı

Bu bilinç ve sorumlulukla, gelenekselleştirdikleri 3 Mart Dünya Omega-3 Günü kutlamaları kapsamında bu sene Mavi Gelecek projesini gerçekleştirdiler.

Sürdürülebilir deniz yaşamı konusunda farkındalık yaratmayı, deniz kirliliğiyle mücadele ederek somut çözümler üretmeyi amaçlayan projede, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Arnavutköy Belediye’sinin destekleriyle Mavi Gelecek Hareketi kapsamında deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak ve bu soruna dikkat çekerek bireysel ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.