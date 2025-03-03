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Denizleri Koru, Geleceğini Kurtar! Orzaks İlaç Öncülüğünde Mavi Gelecek Hareketi Başladı

Denizleri Koru, Geleceğini Kurtar! Orzaks İlaç Öncülüğünde Mavi Gelecek Hareketi Başladı

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Onedio Content - Onedio Editörü
03.03.2025 - 18:03

Denizlerimiz, dünyadaki oksijenin %50-70'ini üreten hayati ekosistemler. Ancak artan çevre kirliliği, müsilaj ve denizlerdeki mikroplastik atıklar, bu yaşamsal kaynakları tehdit ediyor.

Denizlerimiz, dünyadaki oksijenin %50-70'ini üreten hayati ekosistemler. Ancak artan çevre kirliliği, müsilaj ve denizlerdeki mikroplastik atıklar, bu yaşamsal kaynakları tehdit ediyor.

Her yıl denizlere 20 milyon tondan fazla plastik atık karışıyor ve bu durum deniz ekosistemini ciddi şekilde etkiliyor.

Takviye edici gıda sektörünün lider firması Orzaks İlaç sürdürülebilir bir gelecek için denizlerimizi koruma misyonunu üstleniyor.

Takviye edici gıda sektörünün lider firması Orzaks İlaç sürdürülebilir bir gelecek için denizlerimizi koruma misyonunu üstleniyor.
Takviye edici gıda sektörünün lider firması Orzaks İlaç sürdürülebilir bir gelecek için denizlerimizi koruma misyonunu üstleniyor.

Bu bilinç ve sorumlulukla, gelenekselleştirdikleri 3 Mart Dünya Omega-3 Günü kutlamaları kapsamında bu sene Mavi Gelecek projesini gerçekleştirdiler.

Sürdürülebilir deniz yaşamı konusunda farkındalık yaratmayı, deniz kirliliğiyle mücadele ederek somut çözümler üretmeyi amaçlayan projede, Deniz Yaşamını Koruma Derneği, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Arnavutköy Belediye’sinin destekleriyle Mavi Gelecek Hareketi kapsamında deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak ve bu soruna dikkat çekerek bireysel ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bir kıyı temizliği etkinliği düzenlendi.

Mavi Gelecek Projesi, Kıyı Temizleme Programı kapsamında yerel idareler ile yapılan iş birlikteliğiyle Orzaks İlaç çalışanları, sağlık profesyonelleri ve genç gönüllüler, atıkların kıyılarımızdan toplanarak yeniden geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağladı.

Orzaks İlaç'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik, markanın sürdürülebilir çevre politikasını pekiştirirken aynı zamanda güçlü bir farkındalık yarattı.

Orzaks İlaç'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu etkinlik, markanın sürdürülebilir çevre politikasını pekiştirirken aynı zamanda güçlü bir farkındalık yarattı.

Deniz ekosistemini koruyarak sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunun!

Omega-3’ün sağlıklı yaşam için önemini desteklerken, sürdürülebilir bir dünya için adım atın.

3 Mart Dünya Omega-3 Günü Kutlu Olsun!

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