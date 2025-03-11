onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Ramazan Boyunca Güvenli ve Lezzetli Sofralar Kurmanın 8 Altın Kuralı

Ramazan Boyunca Güvenli ve Lezzetli Sofralar Kurmanın 8 Altın Kuralı

Metro Türkiye
Metro Türkiye - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 11:01

Ramazan ayı, sofraların bereketle donatıldığı, paylaşmanın ve dayanışmanın ön plana çıktığı özel bir dönem. Ancak bu sofraları kurarken sadece lezzet değil, aynı zamanda güvenilir ve kaliteli gıdalar seçmek de büyük önem taşıyor. 

İşte Ramazan sofraları için güvenle alışveriş yapmanın ve sağlıklı seçimler yapmanın 8 altın kuralı:

1. Gıda güvenliği olmazsa olmaz!

1. Gıda güvenliği olmazsa olmaz!

Sofranıza koyduğunuz her ürünün güvenilir kaynaklardan geldiğine emin olun. Gıda güvenliği sertifikalarına sahip, izlenebilir ürünler sunan markaları tercih ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

2. Taklit ve tağşişe karşı dikkatli olun...

2. Taklit ve tağşişe karşı dikkatli olun...

Bal, zeytinyağı, peynir ve et ürünleri gibi gıdalarda sıkça karşılaşılan taklit ve tağşiş (hileli karışımlar) riskine karşı, analiz ve denetimlerden geçen ürünleri seçmek önemli. Gıda güvenliği konusunda hassas markalar, tüketicilere %100 izlenebilir ürünler sunuyor. Bu markaları ve ürünlerini seçmek oldukça önemli.

3. Et ve şarküteri ürünlerinde izlenebilirliği tercih edin.

3. Et ve şarküteri ürünlerinde izlenebilirliği tercih edin.

Özellikle işlenmiş et ve şarküteri ürünleri satın alırken etiket bilgilerini dikkatlice inceleyin. Kaynağı belli, veteriner kontrollerinden geçmiş ve üretim aşamaları şeffaf şekilde paylaşılan ürünler sofralarınıza güven katar.

4. Erzak paketlerinde kalite ve çeşitliliğe önem verin.

4. Erzak paketlerinde kalite ve çeşitliliğe önem verin.

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan erzak paketlerini satın alırken, içeriğindeki ürünlerin kalitesine ve besin değerlerine dikkat edin. Akredite laboratuvarlarda analiz edilen erzak paketleri gibi güvenilir seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

5. Coğrafi işaretli ürünlerle geleneksel tatları keşfedin!

5. Coğrafi işaretli ürünlerle geleneksel tatları keşfedin!

Ramazan sofralarınıza kültürel mirasımızı taşıyan coğrafi işaretli ürünleri dahil ederek hem lezzeti artırabilir hem de yerel üreticileri destekleyebilirsiniz. Örneğin, Ezine Peyniri, Gemlik Zeytini veya Karacadağ Pirinci gibi ürünler sofralarınıza değer katacaktır.

6. Sebze ve meyvede mevsimselliği göz önünde bulundurun.

6. Sebze ve meyvede mevsimselliği göz önünde bulundurun.

Taze, mevsimine uygun sebze ve meyveleri tercih etmek hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı sofralar kurmanıza yardımcı olur. Üstelik izlenebilirlik sunan markalardan alışveriş yaparak bu ürünlerin yetiştirildiği koşulları da öğrenebilirsiniz.

7. Tatlılarda doğal içerikleri tercih edin...

7. Tatlılarda doğal içerikleri tercih edin...

Ramazan denildiğinde tatlılar akla gelir ancak paketli gıdalardan ziyade doğal içeriklerle hazırlanmış ürünlere yönelmek daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Gerçek bal, katkısız hurma ve doğal tatlandırıcılarla yapılan ürünleri tercih edebilirsiniz.

8. Güvenilir marketlerden alışveriş yapın!

8. Güvenilir marketlerden alışveriş yapın!

Son olarak, tüm bu adımları uygulayabilmek için güvenilir bir alışveriş noktası seçmek şart. Metro Türkiye gibi kalite ve gıda güvenliği konusuna öncelik veren markalar, Ramazan sofralarınızı gönül rahatlığıyla kurmanızı sağlar.

Bu Ramazan ayında sofralarınızı lezzet ve güvenle donatırken, bilinçli seçimler yaparak aileniz ve sevdikleriniz için en iyisini tercih edebilirsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Metro Türkiye
Metro Türkiye
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark