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Dreame Technology, Galatasaray SK Sponsoru Oldu

Dreame Technology, Galatasaray SK Sponsoru Oldu

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Onedio Content - Onedio Editörü
27.02.2025 - 15:56

Çin merkezli küresel öncü akıllı ev aletleri markası Dreame Technology, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sponsoru oldu. İş birliğinin basın toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleks Rams Park'ta basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi. Dreame Technology ve Galatasaray SK arasında yapılan sponsorluk anlaşması, Dreame'yi birden fazla platformda ve medya varlıklarında resmi sponsor olarak gösterecek.

Dreame Technology Bölge Müdürü Toni Xia Dreame'nin Türkiye'de pazarlama faaliyetlerini artıracağını dile getirdi.

Dreame Technology Bölge Müdürü Toni Xia Dreame'nin Türkiye'de pazarlama faaliyetlerini artıracağını dile getirdi.

Dreame Technology Bölge Müdürü Toni Xia sponsorluk anlaşması hakkında 'Dreame olarak global büyüme stratejimizin bir parçası olarak Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Galatasaray ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz' dedi. Sözlerine 'Avrupa'da olduğu gibi Türkiye pazarında da tüketiciler robot süpürge kategorisine fazlasıyla ilgi gösterdi ve biz de başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde elde ettiğimiz pazar liderliğini yakın sürede Türkiye'de de yakalamak istiyoruz, bu liderliğe Galatasaray ile birlikte koşacağımıza inanıyoruz' şeklinde devam etti. Buna ek olarak önümüzdeki dönemde Dreame'nin Türkiye'de pazarlama faaliyetlerini artıracağını dile getiren Toni Xia, Türk sporuna katkıda bulunmaktan ötürü ayrıca mutlu olduklarını ifade etti.

Sponsorluk anlaşması 2026-2027 sezonu sonuna kadar devam edecek.

Sponsorluk anlaşması 2026-2027 sezonu sonuna kadar devam edecek.

Dreame olarak sporun birleştirici gücüne ve teknolojinin dönüştürücülüğüne inandıklarını belirten Toni Xia, daha önce Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund ve İtalya'nın prestijli takımı Inter Milan ile Dreame olarak sponsorluk işbirliği gerçekleştirdiklerini ve bu ortaklıklar sayesinde Avrupa pazarında Dreame'yi daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti. 'Galatasaray ve Dreame, mükemmeliyet, yenilikçilik ve sürekli gelişim gibi ortak değerlere sahip. Galatasaray'ın sahadaki üstün performansı ve başarıları, bizim teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımımızla mükemmel bir uyum gösteriyor. Bu ortaklık sayesinde, her iki markanın da kendi alanlarında daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.' diyerek sözlerini sonlandırdı.

Galatasaray SK ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar devam edecek sponsorluk anlaşması boyunca Dreame Technology ve kardeş markası MOVA, Galatasaray'ın medya varlıklarında ve platformlarında resmi sponsor olarak yer alacak.

#işbirliği

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