Dreame Technology, Galatasaray SK Sponsoru Oldu

Dreame olarak sporun birleştirici gücüne ve teknolojinin dönüştürücülüğüne inandıklarını belirten Toni Xia, daha önce Almanya'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund ve İtalya'nın prestijli takımı Inter Milan ile Dreame olarak sponsorluk işbirliği gerçekleştirdiklerini ve bu ortaklıklar sayesinde Avrupa pazarında Dreame'yi daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti. 'Galatasaray ve Dreame, mükemmeliyet, yenilikçilik ve sürekli gelişim gibi ortak değerlere sahip. Galatasaray'ın sahadaki üstün performansı ve başarıları, bizim teknoloji alanındaki yenilikçi yaklaşımımızla mükemmel bir uyum gösteriyor. Bu ortaklık sayesinde, her iki markanın da kendi alanlarında daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.' diyerek sözlerini sonlandırdı.

Galatasaray SK ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar devam edecek sponsorluk anlaşması boyunca Dreame Technology ve kardeş markası MOVA, Galatasaray'ın medya varlıklarında ve platformlarında resmi sponsor olarak yer alacak.

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