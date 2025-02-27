Dreame Technology, Galatasaray SK Sponsoru Oldu
Dreame Technology, Galatasaray SK Sponsoru Oldu
Çin merkezli küresel öncü akıllı ev aletleri markası Dreame Technology, Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi sponsoru oldu. İş birliğinin basın toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleks Rams Park'ta basın mensuplarının katılımı ile gerçekleştirildi. Dreame Technology ve Galatasaray SK arasında yapılan sponsorluk anlaşması, Dreame'yi birden fazla platformda ve medya varlıklarında resmi sponsor olarak gösterecek.
Dreame Technology Bölge Müdürü Toni Xia Dreame'nin Türkiye'de pazarlama faaliyetlerini artıracağını dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sponsorluk anlaşması 2026-2027 sezonu sonuna kadar devam edecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın