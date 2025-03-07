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Milano Moda Haftasında Teknoloji Şıklığı

Milano Moda Haftasında Teknoloji Şıklığı

Nagehan
Nagehan - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 20:25

Milano Moda Haftası, her yıl moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

2025 yılında da ünlü tasarımcılar, lüks markalar ve yeni nesil yetenekler, Sonbahar/Kış koleksiyonlarını sergilemek için Milano’da bir araya geldi.

Etkinlik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve geleneksel İtalyan zanaatkarlığını birleştiren tasarımlarla dikkat çekti.

Moda tutkunları, editörler ve ünlü isimler, şehrin farklı mekanlarında düzenlenen defileleri ve özel etkinlikleri takip etti.

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Bu yılın defilelerinde klasik siluetlerin modern yorumları, dikkat çeken oversized tasarımlar ve doğal tonların ön planda olduğu koleksiyonlar öne çıktı.

Bu yılın defilelerinde klasik siluetlerin modern yorumları, dikkat çeken oversized tasarımlar ve doğal tonların ön planda olduğu koleksiyonlar öne çıktı.

Prada ve Fendi gibi dev markalar, zarafeti vurgulayan parçalar sunarken, Versace ve Dolce & Gabbana güçlü ve cesur tasarımlarıyla dikkat çekti.

Minimalist şıklık ile dramatik detayların iç içe geçtiği Milano Moda Haftası 2025, modanın geleceğine dair önemli ipuçları verdi.

Milano Moda Haftası 2025, sadece kıyafetlerle değil, modayı tamamlayan teknolojik aksesuarlarla da dikkat çekti.

Milano Moda Haftası 2025, sadece kıyafetlerle değil, modayı tamamlayan teknolojik aksesuarlarla da dikkat çekti.

Huawei FreeClip kulaklıklar, bu yılın en çok konuşulan detaylarından biri oldu ve özellikle gül altın rengiyle göz kamaştırdı.

Çinli bağımsız tasarımcı Sara Wong ile iş birliği yapan Huawei, FreeClip’i sadece bir ses aksesuarı olmaktan çıkararak yüksek modanın bir parçası haline getirdi.

Wong’un incelikle tasarladığı püsküllü, incili ve yıldız patlamalı detaylarla süslenen FreeClip, podyumda adeta yeni bir moda favorisi haline geldi.

Wong’un incelikle tasarladığı püsküllü, incili ve yıldız patlamalı detaylarla süslenen FreeClip, podyumda adeta yeni bir moda favorisi haline geldi.

Defilede, uluslararası modeller bu göz alıcı kulaklıkları Sara Wong’un zarif ve akışkan siluetleriyle birlikte taşıdı.

İnci ve fiyonk detayları hem sofistike hem de romantik bir hava katarken, elmas düğmeler siyah, mor ve bej renk modelleri de bulunan FreeClip’in minimalist ama lüks duruşunu tamamladı.

Podyumda yürüyen modellerin her adımında teknoloji ve moda kusursuz bir şekilde birleşti.

Podyumda yürüyen modellerin her adımında teknoloji ve moda kusursuz bir şekilde birleşti.

Milano Moda Haftası, Huawei FreeClip’in stil sahibi bir aksesuar olarak yükselişine tanıklık etti.

Bu iş birliği, giyilebilir teknolojinin moda dünyasında nasıl bir evrim geçirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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Nagehan
Nagehan
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