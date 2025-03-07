Milano Moda Haftasında Teknoloji Şıklığı
Milano Moda Haftasında Teknoloji Şıklığı
Milano Moda Haftası, her yıl moda dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
2025 yılında da ünlü tasarımcılar, lüks markalar ve yeni nesil yetenekler, Sonbahar/Kış koleksiyonlarını sergilemek için Milano’da bir araya geldi.
Etkinlik, sürdürülebilirlik, inovasyon ve geleneksel İtalyan zanaatkarlığını birleştiren tasarımlarla dikkat çekti.
Moda tutkunları, editörler ve ünlü isimler, şehrin farklı mekanlarında düzenlenen defileleri ve özel etkinlikleri takip etti.
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Bu yılın defilelerinde klasik siluetlerin modern yorumları, dikkat çeken oversized tasarımlar ve doğal tonların ön planda olduğu koleksiyonlar öne çıktı.
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Milano Moda Haftası 2025, sadece kıyafetlerle değil, modayı tamamlayan teknolojik aksesuarlarla da dikkat çekti.
Wong’un incelikle tasarladığı püsküllü, incili ve yıldız patlamalı detaylarla süslenen FreeClip, podyumda adeta yeni bir moda favorisi haline geldi.
Podyumda yürüyen modellerin her adımında teknoloji ve moda kusursuz bir şekilde birleşti.
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