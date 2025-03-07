Milano Moda Haftasında Teknoloji Şıklığı

Huawei FreeClip kulaklıklar, bu yılın en çok konuşulan detaylarından biri oldu ve özellikle gül altın rengiyle göz kamaştırdı.

Çinli bağımsız tasarımcı Sara Wong ile iş birliği yapan Huawei, FreeClip’i sadece bir ses aksesuarı olmaktan çıkararak yüksek modanın bir parçası haline getirdi.