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Dünyaca Ünlü Yıldızlarla Aynı Masadayız: Karaca Bu Sene de Bizi Gururlandırdı!

Dünyaca Ünlü Yıldızlarla Aynı Masadayız: Karaca Bu Sene de Bizi Gururlandırdı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
04.03.2025 - 14:02

Dünyanın en görkemli ödül töreni sonunda gerçekleşti! Filmle ilgisi olan veya olmayan herkesin ilgi gösterdiği bu törende ise bizim sabırsızlıkla beklediğimiz bir şey vardı... Karaca bu sene de ödül töreninde yer alarak bizleri gururlandırdı!

“Karaca Hangi Masada?” sorusu bizi çok fazla heyecanlandırmıştı…

“Karaca Hangi Masada?” sorusu bizi çok fazla heyecanlandırmıştı…

Neden mi? Çünkü geçen sene dünyaca ünlü ödül töreninde Karaca’nın göğsümüzü kabartmasına hep beraber tanık olmuştuk. Henüz o olayın etkisini üzerimizden atamamışken, Karaca bu sene de bizi gururlandırmıştı!

Bizim saatimize göre 3 Mart 03.00’de başlayan ve tüm dünyanın izlediği görkemli ödül töreninde Karaca da yer aldı!

E dünyaca ünlü isimler Karaca’yı kullanırken, biz neden onlarla aynı masada olmayalım?

E dünyaca ünlü isimler Karaca’yı kullanırken, biz neden onlarla aynı masada olmayalım?

Karaca’nın hazırladığı Red Carpet Collection ile bu sene biz de dünyaca ünlü isimlerle aynı masadayız!

Karaca’nın Red Carpet Collection’ına biz de şöyle bir göz atalım…

Yıldızlarla dolu masalarda yerini alıp bizi bir kez daha gururlandırdığın için teşekkürler Karaca!

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