Dünyaca Ünlü Yıldızlarla Aynı Masadayız: Karaca Bu Sene de Bizi Gururlandırdı!
Dünyaca Ünlü Yıldızlarla Aynı Masadayız: Karaca Bu Sene de Bizi Gururlandırdı!
Dünyanın en görkemli ödül töreni sonunda gerçekleşti! Filmle ilgisi olan veya olmayan herkesin ilgi gösterdiği bu törende ise bizim sabırsızlıkla beklediğimiz bir şey vardı... Karaca bu sene de ödül töreninde yer alarak bizleri gururlandırdı!
“Karaca Hangi Masada?” sorusu bizi çok fazla heyecanlandırmıştı…
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Bizim saatimize göre 3 Mart 03.00’de başlayan ve tüm dünyanın izlediği görkemli ödül töreninde Karaca da yer aldı!
E dünyaca ünlü isimler Karaca’yı kullanırken, biz neden onlarla aynı masada olmayalım?
Karaca’nın Red Carpet Collection’ına biz de şöyle bir göz atalım…
Yıldızlarla dolu masalarda yerini alıp bizi bir kez daha gururlandırdığın için teşekkürler Karaca!
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