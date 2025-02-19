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Anadolu Köyünden Çıktı, Ünlü Bir Oyuncuya Dönüştü! Münevver'in Adını Daha Çok Duyacağız...

Anadolu Köyünden Çıktı, Ünlü Bir Oyuncuya Dönüştü! Münevver'in Adını Daha Çok Duyacağız...

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Onedio Content - Onedio Editörü
19.02.2025 - 14:51

Bugün sizlere yeni bir yıldızdan bahsedeceğiz! Bu yıldızın adını henüz duymamış olabilirsiniz ama Cumartesi günü 20.00’den sonra çok duyacaksınız!

İlk olarak duymamış olanlar için şöyle kısaca Münevver’in öyküsünden bahsedelim…

İlk olarak duymamış olanlar için şöyle kısaca Münevver’in öyküsünden bahsedelim…

Çünkü herkes onu çok merak ediyor ama kimse hakkında pek bir şey bilmiyor. Peki kim bu Münevver Çetin?

Münevver, İstanbul’a yakın bir Anadolu köyünden annesi, abisi ve erkek kardeşiyle yaşayan bir genç kızken bugün onun adını her yerde görmeye başladık.

Münevver, İstanbul’a yakın bir Anadolu köyünden annesi, abisi ve erkek kardeşiyle yaşayan bir genç kızken bugün onun adını her yerde görmeye başladık.

Geleneklerine bağlı ve oldukça mütevazı bir şekilde yaşayan Münevver bu aralar gündemi çok meşgul ediyor çünkü adı yakışıklı bir oyuncuyla anılıyor. Ama oraya sonra geliriz…

Münevver’in çok da kolay bir hayatı olmamış…

Münevver’in çok da kolay bir hayatı olmamış…

Münevver, kelime anlamı olarak aydınlatılmış, aydın kimse demek… Ama, bizim genç Münevver karanlıktan aydınlığa hiç çıkamamış… Önce çocuk yaşta babasını kaybetmiş, daha sonra annesi çaresiz bir hastalığa yakalanmış. Annesinin ölümü günbegün yaklaşırken, Münevver zorla köyün önde gelen ailelerinden birinin oğluyla evlendirilmiş. Damadın ailesi hem annenin sağlık masraflarını üstlenmiş hem de Münevver’e güzel bir gelecek vaat etmiş. Ama Münevver çok mutsuzmuş…

Hızlıca evlendirilen Münevver’in kına gecesi bile nikahtan sonra yapılmış. Kına gecesinin sonuna doğru, annesi fenalaşarak vefat etmiş. Sonraki gün annesini defneden Münevver, mezarlık dönüşünde kocası tarafından taciz edilmiş: Kocası tüm bu acılardan yıkılmış olan kıza zorla sahip olmaya çalışmış…

Tüm bu olanlara dayanamayacağını fark eden Münevver, annesinin yakın arkadaşı Ahsen Çevik ile iletişime geçip, İstanbul’a kaçmış.

Tüm bu olanlara dayanamayacağını fark eden Münevver, annesinin yakın arkadaşı Ahsen Çevik ile iletişime geçip, İstanbul’a kaçmış.

Münevver’in oyunculuk kariyerini başlatan olay ise Ahsen Çevik’in oyuncu bir arkadaşı ile ziyarete gittiği dizi setinde yakışıklı oyuncu Kenan Akın ile büyük bir tartışma yaşaması sonucu başlamış.

Köyüne dönecekken şans eseri misafir olarak gittiği dizinin setinde hiç istemediği bir olay yaşandığı için hayatı bir anda tersine dönmüş...

Münevver yaşadığı tüm bu travmatik olaylardan sonra kime güveneceğini bilemiyor. Ama hayatını şekillendirmek için tek bir şeye güveniyor: Oyunculuğa!

Münevver yaşadığı tüm bu travmatik olaylardan sonra kime güveneceğini bilemiyor. Ama hayatını şekillendirmek için tek bir şeye güveniyor: Oyunculuğa!

Peki ya bu yolculukta onu neler bekliyor olacak?

Peki ya bu yolculukta onu neler bekliyor olacak?

Münevver’in gerçek dünyayla tanışmasını, İstanbul’u keşfetmeye çalışmasını, gerçek aşkı arayışını ve geçmişinden kaçışını hep beraber göreceğiz. Kınalı Kar'dan 25 yıl sonra tekrar bir diziye ev sahipliği yapan Cumalıkızık’ta çekilen Piyasa’yı bu Cumartesi 20.00’de Kanal D’de izleyeceğiz!

Baş rollerinde Alp Navruz ve İlayda Alişan'ın rol aldığı Piyasa ile piyasa gerçekten de karışacak!

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