Kelebek Mobilya’dan 8 Mart’a Özel Reklam Filmi: “Kadın İsterse”
Kelebek Mobilya’dan 8 Mart’a Özel Reklam Filmi: “Kadın İsterse”
Türkiye’nin en köklü mobilya markalarından Kelebek Mobilya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı özel reklam filmiyle kadınların ilham veren gücüne ve değiştirici enerjisine vurgu yapıyor.
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Kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği reklam filmleri ve iletişim çalışmalarıyla fark yaratan Kelebek Mobilya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı reklam filmini yayınladı.
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“Hayallerinin peşinde koşan tüm kadınların yanındayız”
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