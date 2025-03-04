Kelebek Mobilya’dan 8 Mart’a Özel Reklam Filmi: “Kadın İsterse”

Sanatçı Aydilge’nin ünlü “Kadın İsterse” şarkısını söylemine taşıyan filmde; hayatın birçok alanındaki güçlü kadınların görüntülerine eşlik eden sözler “Kadın isterse her şey olur bir umut ve neşeyle” diyerek başlıyor ve “Kadın isterse gerçek olur tüm hayaller de...” mesajıyla tamamlanıyor.

Bugüne kadar kadın istihdamını artırmaya ve girişimci kadınların önünü açmaya yönelik pek çok çalışma gerçekleştiren Kelebek Mobilya, bu desteğini, her yıl olduğu gibi bu yıl da hazırladığı Kadınlar Günü filmi ve Kadınlar Günü Haftasına özel indirimler ile sürdürüyor. Aynı zamanda marka, Kadınlar Günü Haftası’na özel nakitte ekstra yüzde 20 indirim fırsatıyla tüm Kelebekseverleri, Kelebek Mobilya mağazalarına bekliyor.

Kelebek Mobilya, kadınların hayatın her alanında daha görünür, daha güçlü ve daha özgür olması için destek vermeye devam ederken, bu anlamlı günde tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığı film tüm mecralarda yayında.