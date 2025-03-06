PC, Konsol ve XR Girişimlerini Destekleyen Lorien Accelerator, Oyun Dünyasında Yeni Bir Çağ Başlatıyor

Oyun sektörü, yalnızca teknik bilgi birikimi ve yaratıcılıkla değil, aynı zamanda pazarı, oyuncuları ve endüstriyi şekillendiren trendleri kavrayarak ayakta kalır. Başarılı ve sürdürülebilir bir oyun stüdyosu ya da oyun teknolojisi girişimi kurmak, büyük bir vizyonu teknik bilgi birikimi ve ticari akılla harmanlamayı gerektiriyor. Ancak bu yolculuk, özellikle erken aşamadaki oyun geliştiriciler ve girişimciler için ciddi zorluklarla dolu. İşte tam bu noktada devreye giren Lorien Accelerator, İstanbul’dan yola çıkarak küresel oyun ekosistemine yön verecek bir hızlandırma programı sunuyor.

Lorien Accelerator, oyun geliştirmenin ötesine geçerek girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri inşa etmesine olanak tanıyor. 12 haftalık yoğun bir programla, yaratıcılık ve iş geliştirme arasındaki köprüyü güçlendirmeyi, oyun stüdyolarının ve gametech girişimlerinin hızla büyüyerek uluslararası pazarda rekabet avantajı kazanmasını sağlamayı hedefliyor. Sektörde deneyimli isimler ve tutkulu oyunculardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan Lorien, “oyun dünyasının Y Combinator’ı” olma vizyonuyla, yalnızca Türkiye’den değil, dünyanın dört bir yanından PC, konsol ve XR odaklı girişimleri programa kabul ediyor.