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Dayanıklılık ve Zarafet Porland’ın Yeni Reklam Filminde Hayat Buldu

Dayanıklılık ve Zarafet Porland’ın Yeni Reklam Filminde Hayat Buldu

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Onedio Content - Onedio Editörü
26.02.2025 - 21:58

Sofra sanatında yarım asırdır yenilikçiliğin öncüsü olan Porland, porselenin zarafetini ve dayanıklılığını vurgulayan yeni reklam filmini yayınladı. Metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, reklam filminde markanın logosundaki balerini heykele dönüştürürken, kullandığı metal malzemeleri Porland’ın dayanıklı porselen tabaklarıyla şekillendiriyor. Reklam filmi, markanın HoReCa sektörü için geliştirdiği dayanıklı porselenlerini “Gücün en zarif hali” söylemiyle sunuyor.

Türkiye porselen sektörünün öncüsü Porland, konaklama ve ağırlama sektörü için geliştirdiği üstün dayanıklılıktaki göz kamaştırıcı koleksiyonlarının gücünü, yeni reklam filmiyle bir kere daha sergiliyor. Metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, Porland’ın HoReCa sektörü için geliştirdiği yoğun kullanıma, sık yıkamaya, darbelere ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı porselenlerle metal malzemeleri şekillendirerek markanın logosundaki balerini metal bir heykele dönüştürüyor. Bu etkileyici reklam filmi, Porland porselenlerinin zarif tasarımları yanında kenar çıtlamasına karşı sunduğu garantiyle profesyonellere yönelik üstün uzun ömürlülük, dayanıklılık ve fonksiyonellik gibi özelliklerini öne çıkarıyor.

Sofra sanatına yepyeni bir perspektif

Sofra sanatına yepyeni bir perspektif

“Gücün en zarif hali” sloganını taşıyan reklam filmi, yarım asra yaklaşan Porland uzmanlığıyla sanat ve zanaatkârlığın mükemmel buluşmasını gözler önüne seriyor. Marka, her türlü yoğun kullanım koşuluna karşı dayanıklılığını koruyan porselen tabakları sayesinde HoReCa profesyonelleriyle güçlü bir bağ kuruyor. Böylelikle sofra sanatına getirdiği yenilikçi perspektifle daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Güç ve zarafet sanat ile birleşti

Güç ve zarafet sanat ile birleşti

HoReCa sektöründe taleplerin dayanıklılık üzerinden şekillendiğini belirten Porland Yönetim Kurulu Üyesi İmge Pamukçu, “Biz de yeni reklam filmimizde HoReCa sektörünün yüksek dayanıklılık talebine uygun şekilde en yoğun kullanım olanaklarına göre geliştirdiğimiz porselenlerin gücünü ve zarafetini sanatla birleştiren bu fikri hayata geçirdik. Yollarımızın kesiştiği metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, logomuzdaki balerini heykele dönüştürme yolculuğunda tabaklarımızı metale şekil vermek için kullanarak dayanıklılık konusundaki iddiamızı vurguladı. Bu yenilikçi yaklaşım ve yaratıcılık harika bir sanat eserine dönüştü” dedi.

Porland’ın ürün kalitesine yönelik farklı bir bakış

Porland’ın ürün kalitesine yönelik farklı bir bakış

Metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul ise projeye dair şunları söyledi: “Çalışmalarımda genellikle metal malzeme kullanıyorum. Porland’ın balerin logosunu stilize ederek heykelleştirme fikrini heyecanla karşıladım. Metallere şekil verirken porselen tabak kullanmak fikri başta ilginç gözükse de tabakların dayanıklılığı büyük kolaylık sağladı ve beklenen sonucu verdi. Bu yaratıcı deneyim hem sanata hem de Porland'ın ürün kalitesine dair farklı bir bakış sundu.”

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