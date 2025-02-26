Dayanıklılık ve Zarafet Porland’ın Yeni Reklam Filminde Hayat Buldu

Sofra sanatında yarım asırdır yenilikçiliğin öncüsü olan Porland, porselenin zarafetini ve dayanıklılığını vurgulayan yeni reklam filmini yayınladı. Metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, reklam filminde markanın logosundaki balerini heykele dönüştürürken, kullandığı metal malzemeleri Porland’ın dayanıklı porselen tabaklarıyla şekillendiriyor. Reklam filmi, markanın HoReCa sektörü için geliştirdiği dayanıklı porselenlerini “Gücün en zarif hali” söylemiyle sunuyor.

Türkiye porselen sektörünün öncüsü Porland, konaklama ve ağırlama sektörü için geliştirdiği üstün dayanıklılıktaki göz kamaştırıcı koleksiyonlarının gücünü, yeni reklam filmiyle bir kere daha sergiliyor. Metal heykel sanatçısı Mustafa Tuğrul, Porland’ın HoReCa sektörü için geliştirdiği yoğun kullanıma, sık yıkamaya, darbelere ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı porselenlerle metal malzemeleri şekillendirerek markanın logosundaki balerini metal bir heykele dönüştürüyor. Bu etkileyici reklam filmi, Porland porselenlerinin zarif tasarımları yanında kenar çıtlamasına karşı sunduğu garantiyle profesyonellere yönelik üstün uzun ömürlülük, dayanıklılık ve fonksiyonellik gibi özelliklerini öne çıkarıyor.