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Bunlar Ortamlarda Satılır: Her Şeyi Bildiğini Sananların Bile Bilmediğine Emin Olduğumuz 7 Bilgi

Bunlar Ortamlarda Satılır: Her Şeyi Bildiğini Sananların Bile Bilmediğine Emin Olduğumuz 7 Bilgi

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Onedio Content - Onedio Editörü
07.03.2025 - 15:25

Sen de her şeyi bildiğini düşünenlerden misin? Bu içerikte aslında o kadar da her şeyi bilmediğini kanıtlıyoruz... 😄 

Her maddede şaşıracağın keyifli ve ilgi çekici gerçekler için aşağı kaydırmaya devam et!

1. Görüntüsüyle bizi büyüleyen bu denizanası türü, biyolojik olarak ölümsüz!

Seni denizanalarının Benjamin Button versiyonu ile tanıştıralım! Turritopsis dohrnii isimli bu denizanası türü, stres yaptığında veya yaşlandığında hooop hücrelerini yeniliyor ve yavru haline geri dönüyor! Yok mudur bunun bir formülü? Biz de öğrenelim...

2. Şarkı söylemek hafızayı güçlendiriyor ama sen sesin kötüyse bu maddeyi ciddiye alma...

Beynin hipokampus bölgesi şarkı söylediğimizde aktive oluyor ve bu bölge Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucu olabiliyor. O zaman artık duşu sahneye dönüştürmek için haklı bir sebebimiz var demektir!

3. Tüm bildiklerini unut çünkü Güneş aslında sarı değil, beyaz!

Gözümüze inanacağız yoksa bu maddeye mi diye soracak olursan, bu maddeye deriz! Atmosferde ışık saçıldığı için güneşi sarı veya turuncu olarak görüyoruz. Yani Dünya'nın dışından bakarsak sarı değil beyaz bir Güneş görürüz!

4. Satrançta evrendeki atomların sayısından bile daha fazla olasılık var!

Satranç oynayabilen insanlara karşı hayranlığımız boşa değil. Satrançta o kadar fazla olasılık var ki, sana durumu şöyle anlatalım; gözlemlenebilir evrendeki tüm atomların toplamını düşün. İşte satrançta bundan bile daha fazla olasılık var!

5. Biraz da üzgün gerçekler... Uzayda ağlarsan, gözyaşların süzülmez!

Uzayda yerçekimi olmadığı için birçok şeyin yapılamadığını biliyoruz ama rahat rahat ağlama hakkımız bile yok! Eğer ağlarsan gözyaşların yüzünde küçük baloncuklar halinde kalacaktır.

6. Pirincin sonsuza kadar bozulmayacağını biliyor muydun?

Eğer hava almayacak şekilde saklarsan beyaz pirinç yüzlerce yıl bozulmadan kalabilir.  Ama tabii sen o kadar bekletme... Elindekini bitir, sonra GetirBüyük'ten yeni pirinç sipariş et!

7. Şimdi izlemeye başlasan yine de internetteki tüm videoları izlemeyi 150 yıl içinde bitiremezsin!

Bir şeyler yiyecekken elin hemen YouTube'dan izleyecek bir şeyler aramaya gidiyor değil mi? İnsan bazen izleyecek her şeyi bitirdiğini sanıyor ama şöyle bir gerçek de var, internette yüklü tüm videoları hiç durdurmadan izlemeye kalksan, 150 yıl yine de yetmiyor. Bir de her dakika 500 saatlik yeni video yükleniyor...

Bu bilgi de bizden tüm bilmeyenlere gelsin... Artık kampanya arama dönemi sona erdi çünkü GetirBüyük’te fiyatlar kampanyasız bile ucuz!

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