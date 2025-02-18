Sürdürülebilirlik, Yapay Zeka ve Bilimi Bir Araya Getiren Proje: Büyük Doğa Modeli: Türkiye
Sürdürülebilirlik, Yapay Zeka ve Bilimi Bir Araya Getiren Proje: Büyük Doğa Modeli: Türkiye
Türkiye İş Bankası’nın 100. yılında Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın teknoloji merkezi MEXT iş birliğiyle gerçekleştirilen ve dijital sanatın öncülerinden Refik Anadol tarafından hayata geçirilen “Büyük Doğa Modeli: Türkiye” projesinde saha çalışmaları tamamlandı.
Araştırmacılar, doğa tutkunları ve sanatseverler için ülkemiz doğal yaşamına ilişkin geniş çaplı bir kaynak oluşturarak bugünün bilgisini geleceğe miras bırakmayı hedefleyen proje ile Türkiye genelinde 33 milli parkta kaydedilen ses ve görüntüler, akademik çalışmalarla bir araya getirilerek zengin bir veri tabanı oluşturuldu.
“Büyük Doğa Modeli: Türkiye”
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Aran: “İkinci yüzyılımıza başlarken sanat ve yapay zekâyı doğa ve insana saygı çerçevesinde birleştiren bir proje”
Anadol: “Türkiye’nin benzersiz doğal mirasını keşfetmek için yeni bir kapı”
Akkol: “Yapay zekânın en temel unsuru olan veri konusunda güzide bir çalışma”
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