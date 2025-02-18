Sürdürülebilirlik, Yapay Zeka ve Bilimi Bir Araya Getiren Proje: Büyük Doğa Modeli: Türkiye

Projenin etkileşim portalı Yaşayan Ansiklopedi’de yer alan “Research” (Araştırma) modülü ile doğa hakkında akademik bilgilere ulaşmak, “Create” (Yaratıcılık) modülüyle doğal yaşama ilişkin görsel tasarımlar oluşturmak, “Dream” (Rüya) modülüyle yapay zekânın öğrenilmiş imgelerinden hareketle doğanın sürekli değişen görsel temsilini üretmek mümkün.

Yapay zekâ, büyük veri ve algoritmaları sanatla entegre eden Refik Anadol’un uluslararası çapta geliştirdiği Büyük Doğa Modeli projesinin Türkiye ayağı; sürdürülebilir bir gelecek için eğitim, çevre, kültür & sanat, spor ve bilim alanlarındaki çalışmaları destekleyen İş Bankası’nın katkılarıyla ve MEXT iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Proje için Türkiye genelinde 33 milli parkı kapsayan veri toplama ve işleme çalışmaları, İş Bankası’nın 100. kuruluş yılı olan 2024’ün Temmuz-Kasım ayları arasında tamamlandı. Sahalardan toplanan ses, görüntü ve tarama verileri ile açık kaynaklı akademik veriler, özel veri işleme teknikleriyle düzenlenerek yapay zekâ geliştirme süreçlerinde kullanıldı.