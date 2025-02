Bizim İçin Küçük Olsa da Dünyamızın İyiliği İçin Atabileceğimiz 7 Büyük Adım

Hala fatura mı alıyorsunuz? O zaman bunu derhal e-faturaya çevirin! Yazıcıdan bir şey çıkartırken çift taraflı yazdırın, gereksiz çıktı almaktan da kaçının. Ayrıca not almak için de kağıt kullanmayı bırakın. Dijital not defteri neyimize yetmiyor ki? Her yıl dünya çapında 420 milyon ton kağıt üretiliyor ve bunun için 4 milyardan fazla ağaç kesiliyor. Buna ortak olmamak bizim elimizde.