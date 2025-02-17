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Bizim İçin Küçük Olsa da Dünyamızın İyiliği İçin Atabileceğimiz 7 Büyük Adım

Bizim İçin Küçük Olsa da Dünyamızın İyiliği İçin Atabileceğimiz 7 Büyük Adım

Varta Akü
Varta Akü - Onedio Üyesi
17.02.2025 - 16:51

Bazen bizim günlük hayatımızda yaptığımız küçücük bir şey dünyanın iyiliği için büyük bir adıma dönüşebilir. Peki bu adımlar neler olabilir?

Aşağı kaydırarak öğrenebilirsiniz! 🌎

1. İlk adım olarak tek kullanımlık plastikleri bırakın!

Tek kullanımlık plastikler sandığımızdan çoook daha büyük zarar veriyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon ton plastik atık okyanuslara karışıyor. Yani dakikada bir çöp kamyonu dolusu plastiğin denize dökülmesiyle eş değer bir durum… Çevre kirliliğini önlemek hepimizin elinde!

2. Gereksiz yanan ışıkları bir bir kapatın!

“Zaten bir iki dakikaya geri döneceğim” diyerek odanın lambasını açık tutmak pek de doğru değil. Herkes böyle yaptığında yaşanan harcamayı bir düşünsenize. Ayrıca belirtmiş olalım, Türkiye’de enerji tüketiminin %20’si gereksiz kullanımdan kaynaklanıyor. Az bir oran değil!

3. Geri dönüşümü bir alışkanlık haline getirin!

Atıkların yeniden işlenerek yeni ürünlere dönüştürülmesi büyük önem taşıyor. Hammadde ihtiyacı ve atık miktarını azaltmak için bunu yapmak zorundayız. Yalnız uyaralım, sadece kağıt, plastik, cam ve metal atıkların geri dönüşümüyle olmaz! En önemli geri dönüşümlerden biri de piller. Hatta şöyle söyleyelim:

  • 13 adet atık pilden gözlük,

  • 120 adet atık pilden sulama kabı,

  • 148 adet atık pilden saat,

  • 297 adet atık pilden tencere,

  • 14000 atık pilden bisiklet üretilebiliyor.

4. Hem ülke ekonomisi hem de dünyamız için yerel ürünler tüketmeye başlayın!

Daha az taşıma yapılması demek, karbon ayak izinin alması demektir. Tabii ki hiç ejder meyvesi yemeyin demiyoruz ama yerel pazarları destekleyerek mevsiminde yetişen sebze ve meyvelere daha çok yönelebilirsiniz. Çünkü gıdaların ortalama taşınma mesafesi yaklaşık 2.400 kilometre.

5. Kredi kartınızı rahat bırakın ve sürdürülebilir modaya yönelin!

Kabul edelim, ihtiyacımız olmadığı halde devamlı alışveriş yapıyoruz. Çünkü yeni şeyler almak hoşumuza gidiyor, kendimizi şımartılmış hissediyoruz. Ama bu hissin bedelini dünyamız ödüyor. Hızlı moda, atıkların artmasına ve çevresel kirliliğe sebep oluyor. Kıyafetlerimizi daha uzun süre kullanmak verebileceğimiz en doğru kararlardan.

6. Toplu taşımaya bir şans verin!

Eğer ki her sabah işe tek başınıza arabanızla gidiyorsanız bu alışkanlığınızı da değiştirmek isteyebilirsiniz. Çünkü bireysel araç kullanımı yüksek karbon emisyonlarına sebep oluyor. Kısa mesafeler için yürürün veya sağlığınız için pedal çevirin! Uzun mesafeler için de toplu taşıma araçlarını kullanabilirsiniz.

7. Yıl olmuş 2025’ken kağıt tüketimini de azaltın!

Hala fatura mı alıyorsunuz? O zaman bunu derhal e-faturaya çevirin! Yazıcıdan bir şey çıkartırken çift taraflı yazdırın, gereksiz çıktı almaktan da kaçının. Ayrıca not almak için de kağıt kullanmayı bırakın. Dijital not defteri neyimize yetmiyor ki? Her yıl dünya çapında 420 milyon ton kağıt üretiliyor ve bunun için 4 milyardan fazla ağaç kesiliyor. Buna ortak olmamak bizim elimizde.

VARTA’nın katkılarıyla atık pilleri geri dönüşüme kazandırarak karbon ayak izimizi azaltalım, çevremizi koruyalım!

VARTA’nın katkılarıyla atık pilleri geri dönüşüme kazandırarak karbon ayak izimizi azaltalım, çevremizi koruyalım!

VARTA dünyamızı korumak için büyük bir işe koyuldu! Buraya tıklayarak kaydınızı gerçekleştirin, “Atık Ekle” diyerek atık pillerinizi bildirin. Sonrasında da ücretsiz kargo kodunu kullanarak PTT ile atık pillerinizi gönderin. Atık piller doğruca TAP Derneği’ne, oradan da geri dönüşüme gitsin! Ayrıca 10 adet atık pile 1 adet fidan bağışı da gerçekleşiyor!

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Varta Akü
Varta Akü
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Vizyonları gerçekleştirmenin en kolay yolu, lider markayı kullanmaktır... www.tr.varta-automotive.com
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