Bizim İçin Küçük Olsa da Dünyamızın İyiliği İçin Atabileceğimiz 7 Büyük Adım
Bizim İçin Küçük Olsa da Dünyamızın İyiliği İçin Atabileceğimiz 7 Büyük Adım
Bazen bizim günlük hayatımızda yaptığımız küçücük bir şey dünyanın iyiliği için büyük bir adıma dönüşebilir. Peki bu adımlar neler olabilir?
Aşağı kaydırarak öğrenebilirsiniz! 🌎
1. İlk adım olarak tek kullanımlık plastikleri bırakın!
2. Gereksiz yanan ışıkları bir bir kapatın!
3. Geri dönüşümü bir alışkanlık haline getirin!
4. Hem ülke ekonomisi hem de dünyamız için yerel ürünler tüketmeye başlayın!
5. Kredi kartınızı rahat bırakın ve sürdürülebilir modaya yönelin!
6. Toplu taşımaya bir şans verin!
7. Yıl olmuş 2025’ken kağıt tüketimini de azaltın!
VARTA’nın katkılarıyla atık pilleri geri dönüşüme kazandırarak karbon ayak izimizi azaltalım, çevremizi koruyalım!
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