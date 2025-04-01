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Yeme Alışkanlıklarına Göre Senin İçindeki Çocuğu Tahmin Ediyoruz!

etiket Yeme Alışkanlıklarına Göre Senin İçindeki Çocuğu Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.04.2025 - 19:01

Yeme alışkanlıklar senin içindeki çocuğu ortaya çıkarabilir. Genellikle sebze mi yiyorsun et mi? Atıştırmalık tercihlerin neler? Peki ya en sevdiğin yemek? Sen testi çöz, yeme alışkanlıklarını bize anlat. Biz de sana senin içindeki çocuğun kim olduğunu söyleyelim. E hazırsan hadi teste!

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1. Öncelikle her gün kahvaltı yapıyor musun?

2. Peki kahvaltı seçer misin?

3. Makarna söz konusu olduğunda nasıl seversin?

4. Bunlardan hangisine asla hayır diyemezsin?

5. Günde kaç öğün yemek yiyorsun?

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6. En sevdiğin sokak lezzeti hangisi?

7. Film izlerken hangisini yemek istersin?

8. Peki akşam yemeği için hangisini seçerdin?

9. Akşam 7'den sonra yemek yiyor musun?

Tatlı bir canavar!

Sen kesinlikle büyümeyi reddeden bir tatlı delisisin! Çocuklukta neyi sevdiysen hala aynısını yemeye devam ediyorsun. Tatlı krizlerin, çikolataya olan aşkın ve fast food tutkun hâlâ ilk günkü gibi. Eğer bir gün gerçek bir yetişkin gibi yemeyi düşünürsen biraz daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmen gerekebilir. Ama sakın ruhundaki çocukluğu kaybetme!

Neşeli yaramaz bir çocuk var!

Sen içindeki çocuğu hala yaşıyorsun! Çikolatalı ekmekler, hamburgerler, patlamış mısır dolu bir film gecesi tam sana göre. Yemekleri eğlenceli hale getirmeyi seviyorsun ve beslenmeyi fazla ciddiye almıyorsun. Hayatın tadını çıkarmayı biliyorsun ama belki biraz daha sebze yemekte fayda var. Yoksa anneni arayıp sana bir tabak brokoli mi yaptırsak?

Dengeli bir çocuk var!

Sen hem içindeki çocuğu yaşatıyor hem de yetişkin sorumluluğunu taşıyorsun. Bir gün sağlıklı bir smoothie içerken, ertesi gün çikolatalı krep yiyebilirsin. Tatlı kaçamakları ve dengeli beslenme arasında mükemmel bir denge kurmuşsun. Çocukluk anılarını özlüyor ama yine de hayatın gerekliliklerine ayak uyduruyorsun. Bazen tamamen içindeki çocuğu serbest bırakıp eğlenmek sana iyi gelebilir!

Gurme bir çocuk!

Senin içindeki çocuk biraz büyümüş gibi görünüyor! Küçüklüğünde abur cubur sevmemiş veya zamanla sağlıklı beslenmeyi öğrenmiş olabilirsin. Yemek seçimlerin oldukça bilinçli ve sofistike. Büyük ihtimalle kahvaltıda kruvasan ve kahve tercih eden, şık restoranlara gitmeyi seven birisin. Ama arada bir dondurma yemek içindeki minik gurmeyi mutlu edebilir!

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Begüm
Begüm
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