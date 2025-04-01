Yeme Alışkanlıklarına Göre Senin İçindeki Çocuğu Tahmin Ediyoruz!
Yeme Alışkanlıklarına Göre Senin İçindeki Çocuğu Tahmin Ediyoruz!
Yeme alışkanlıklar senin içindeki çocuğu ortaya çıkarabilir. Genellikle sebze mi yiyorsun et mi? Atıştırmalık tercihlerin neler? Peki ya en sevdiğin yemek? Sen testi çöz, yeme alışkanlıklarını bize anlat. Biz de sana senin içindeki çocuğun kim olduğunu söyleyelim. E hazırsan hadi teste!
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1. Öncelikle her gün kahvaltı yapıyor musun?
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2. Peki kahvaltı seçer misin?
3. Makarna söz konusu olduğunda nasıl seversin?
4. Bunlardan hangisine asla hayır diyemezsin?
5. Günde kaç öğün yemek yiyorsun?
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6. En sevdiğin sokak lezzeti hangisi?
7. Film izlerken hangisini yemek istersin?
8. Peki akşam yemeği için hangisini seçerdin?
9. Akşam 7'den sonra yemek yiyor musun?
Tatlı bir canavar!
Neşeli yaramaz bir çocuk var!
Dengeli bir çocuk var!
Gurme bir çocuk!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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