İstanbul’un En İyi Asya Restoranı: JIE ile Unutulmaz Bir Lezzet Yolculuğu
İstanbul’un En İyi Asya Restoranı: JIE ile Unutulmaz Bir Lezzet Yolculuğu
İstanbul, dünyanın dört bir yanından gelen kültürleri ve mutfakları bir araya getiren eşsiz bir şehir. Şimdi ise Ataşehir’in gözde mekânı Bulvar 216’da kapılarını açan JIE, Uzak Doğu mutfağını keşfetmek isteyenler için yeni bir rota sunuyor. Japon, Çin ve Thai mutfaklarının en özel lezzetlerini bir araya getiren JIE, İstanbul’un en iyi Asya restoranı olarak misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Özellikle İstanbul’da en iyi suşiyi arayanlar için JIE, birbirinden özel suşi çeşitleriyle öne çıkıyor.
Kıtaları Buluşturan Bir Atmosfer: JIE
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Köklere Sadık, Özgün Lezzetler
İstanbul’un Gerçek Asyalısı: JIE
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın