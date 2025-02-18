Çocuklarınız Hayal Dünyalarına Benzersiz Bir Deneyimle Adım Atıyor: Çocuk Yüz Boyama

Yüz boyama işlemi için sanatçılar aynalı makyaj standlarıyla yanınıza geliyor, kolay temizlenebilir su bazlı ürünlerle istenen temada işlemlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca Melo App 50’den fazla şehirde hizmet veriyor, bulunduğunuz şehirdeki en yetenekli sanatçılarla sizleri buluşturuyor. Yani İstanbul yüz boyama, Ankara yüz boyama, İzmir yüz boyama gibi aramalar yapmanıza gerek yok!

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