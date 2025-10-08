Konserlerinde İsrail Bayrağı Açan Morrissey'in Planlanan Türkiye'deki Konserleri Tepki Aldı
İngiliz şarkıcı Morrissey, İsrail’e verdiği açık destekle yeniden gündeme geldi. Ünlü müzisyen, geçtiğimiz yıl Tel Aviv ve Binyamina’da verdiği konserlerde “Israel is God’s country” (İsrail Tanrı’nın ülkesidir) ifadelerini kullanarak büyük yankı uyandırdı.
Uzun süredir İsrail’e yönelik kültürel boykot çağrılarını reddeden Morrissey, “Israel” adlı şarkısında eleştirmenlerine 'Sana hakaret edenler, sana kıskançlıkla da bakıyorlar' sözleriyle yanıt vermişti. Sanatçının bu tutumu, müzik dünyasında tepki toplarken, İstanbul'da yapacağı konserle ülkemizde de gündeme geldi.
İstanbul ve Ankara'da iki konser planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul konseriyle ilgili tepki gösterdi.
İstanbul Valisi Gül de konuyla ilgili açıklama yaptı "izin verilmeyecektir" dedi.
