Konserlerinde İsrail Bayrağı Açan Morrissey'in Planlanan Türkiye'deki Konserleri Tepki Aldı

Konserlerinde İsrail Bayrağı Açan Morrissey'in Planlanan Türkiye'deki Konserleri Tepki Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.10.2025 - 00:02

İngiliz şarkıcı Morrissey, İsrail’e verdiği açık destekle yeniden gündeme geldi. Ünlü müzisyen, geçtiğimiz yıl Tel Aviv ve Binyamina’da verdiği konserlerde “Israel is God’s country” (İsrail Tanrı’nın ülkesidir) ifadelerini kullanarak büyük yankı uyandırdı.

Uzun süredir İsrail’e yönelik kültürel boykot çağrılarını reddeden Morrissey, “Israel” adlı şarkısında eleştirmenlerine 'Sana hakaret edenler, sana kıskançlıkla da bakıyorlar' sözleriyle yanıt vermişti. Sanatçının bu tutumu, müzik dünyasında tepki toplarken, İstanbul'da yapacağı konserle ülkemizde de gündeme geldi.

İstanbul ve Ankara'da iki konser planlanıyor.

İstanbul ve Ankara'da iki konser planlanıyor.

İngiliz şarkıcı Morrissey’in Aralık 2025’te İstanbul ve Ankara’da konser vermesi planlanıyordu. Sanatçı, uzun bir aradan sonra Türkiye’de sahne alacak olmanın heyecanını paylaşırken, konserlerin Avrupa turnesinin son ayağını oluşturacağı söylenmişti. Ancak Morrissey’in geçmişte İsrail’e verdiği destek ve politik açıklamaları, sosyal medyada konserlerin iptal edilmesi yönünde tartışmalara yol açtı. Organizatör firmadan ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul konseriyle ilgili tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İstanbul konseriyle ilgili tepki gösterdi.

Saral, 'Filistin’de her gün çocuklar can verirken, bu topraklarda böyle bir konserin yapılmasına izin verilmesi en hafif tabirle ahlaki bir çöküştür. Bu, sanat adı altında yapılan bir provokasyondur ve milletimizin hassasiyetlerine açık bir saygısızlıktır. Devlet yetkilileri ve ilgili kurumlar vakit kaybetmeden bu konseri iptal etmeli, Filistinli mazlumların yanında olduğunu sözle değil, kararlı adımlarla göstermelidir.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül de konuyla ilgili açıklama yaptı "izin verilmeyecektir" dedi.

İstanbul Valisi Gül de konuyla ilgili açıklama yaptı "izin verilmeyecektir" dedi.
twitter.com

Davut Gül, X'te yaptığı açıklamada 'İstanbul’da, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını meşrulaştıran hiçbir etkinliğe bugüne kadar izin verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir.

İstanbul, her zaman mazlum Filistin halkının yanında; zulmün karşısında olmaya devam edecektir.' dedi. 

Konserlerin iptal edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
