Konserlerinde İsrail Bayrağı Açan Morrissey'in Planlanan Türkiye'deki Konserleri Tepki Aldı

Saral, 'Filistin’de her gün çocuklar can verirken, bu topraklarda böyle bir konserin yapılmasına izin verilmesi en hafif tabirle ahlaki bir çöküştür. Bu, sanat adı altında yapılan bir provokasyondur ve milletimizin hassasiyetlerine açık bir saygısızlıktır. Devlet yetkilileri ve ilgili kurumlar vakit kaybetmeden bu konseri iptal etmeli, Filistinli mazlumların yanında olduğunu sözle değil, kararlı adımlarla göstermelidir.' ifadelerini kullandı.