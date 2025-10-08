İzmir Havalimanı'nda Suç Örgütü Lideri Olma İddiasıyla Gözaltına Alınan Necati Arabacı Tutuklandı

Interpol tarafından “Cehennem Melekleri” adlı suç örgütünün liderlerinden biri olarak aranan Coşkun Necati Arabacı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. “Cehennem Necati” veya “Köln’ün babası” olarak bilinen 53 yaşındaki Arabacı’nın, 5 Ekim’de Belgrad’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Arabacı’nın, kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla bağlantılı olduğu öne sürülüyor. 1990’lı yıllarda Almanya’daki “Hell’s Angels” grubunda hızla yükselen Arabacı’nın, Türkiye’de de eğlence sektörüne uzanan bir yapılanma kurduğu iddia ediliyor.

Daha önce Almanya ve Türkiye’de çeşitli suçlamalarla tutuklanan Arabacı, son olarak Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnetinde “kirve” olarak yer almasıyla gündeme gelmişti.