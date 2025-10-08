onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İzmir Havalimanı'nda Suç Örgütü Lideri Olma İddiasıyla Gözaltına Alınan Necati Arabacı Tutuklandı

İzmir Havalimanı'nda Suç Örgütü Lideri Olma İddiasıyla Gözaltına Alınan Necati Arabacı Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.10.2025 - 23:05

Interpol tarafından “Cehennem Melekleri” adlı suç örgütünün liderlerinden biri olarak aranan Coşkun Necati Arabacı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. “Cehennem Necati” veya “Köln’ün babası” olarak bilinen 53 yaşındaki Arabacı’nın, 5 Ekim’de Belgrad’dan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan Arabacı’nın, kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi suçlarla bağlantılı olduğu öne sürülüyor. 1990’lı yıllarda Almanya’daki “Hell’s Angels” grubunda hızla yükselen Arabacı’nın, Türkiye’de de eğlence sektörüne uzanan bir yapılanma kurduğu iddia ediliyor.

Daha önce Almanya ve Türkiye’de çeşitli suçlamalarla tutuklanan Arabacı, son olarak Ayhan Bora Kaplan’ın oğlunun sünnetinde “kirve” olarak yer almasıyla gündeme gelmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir'de havalimanından ülkeye giriş yaptığı esnada gözaltına alındı.

İzmir'de havalimanından ülkeye giriş yaptığı esnada gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Coşkun Necati Arabacı’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuoyunda “Hells Angels (Cehennem Melekleri)” olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen Arabacı’nın, 5 Ekim’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği belirlenmiş ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
3
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın