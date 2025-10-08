Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "Zorunlu Eğitim Kısalıyor mu?" Sorularına Dair Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TV100'de Özel Röportaj'a konuk oldu ve Cansu Canan Özgen'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, geçtiğimiz günlerde 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili raporun tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıklamıştı. Ardından 4+4+4 eğitim sistemine dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Bakan Tekin, yeni zorunlu eğitimle ilgili iddiaları yalanlayarak 'Bu bilgileri kim nereden alıyor bilmiyorum. Bakanlıktan bu konuyla iliği herhangi bir paylaşım yapmadık.' dedi.

Eğitim sisteminin değişmesine yönelik açıklamalarda bulunan Tekin, 'Sadece ‘bu konuda toplumsal uzlaşı olursa eğer biz bu uzlaşıyı değerlendiririz’ dedik. Dolayısıyla bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda tam bu zamanlarda bir tartışma ortamının oluşmasından mutlu olacağımızı açıkladık.' ifadelerine yer verdi.