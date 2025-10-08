onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "Zorunlu Eğitim Kısalıyor mu?" Sorularına Dair Açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "Zorunlu Eğitim Kısalıyor mu?" Sorularına Dair Açıklama

MEB Yusuf Tekin
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
08.10.2025 - 22:51

Son günlerde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde zorunlu eğitime dair sorular yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmeye yönelik adımlar attığı iddia ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde zorunlu eğitime dair hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıklamıştı. 

Bakan Tekin'in açıklamaları akıllara 'zorunlu eğitim kısalıyor mu?' sorusunu getirince Tekin, son olarak TV100'de Cansu Canan Özgen'in konuğu oldu.

Kaynak: TV100 / Cansu Canan Özgen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zorunlu Eğitim Kısalıyor mu?

Zorunlu Eğitim Kısalıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TV100'de Özel Röportaj'a konuk oldu ve Cansu Canan Özgen'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, geçtiğimiz günlerde 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili raporun tamamlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıklamıştı. Ardından 4+4+4 eğitim sistemine dair yeni iddialar ortaya atıldı. 

Bakan Tekin, yeni zorunlu eğitimle ilgili iddiaları yalanlayarak 'Bu bilgileri kim nereden alıyor bilmiyorum. Bakanlıktan bu konuyla iliği herhangi bir paylaşım yapmadık.' dedi.

Eğitim sisteminin değişmesine yönelik açıklamalarda bulunan Tekin, 'Sadece ‘bu konuda toplumsal uzlaşı olursa eğer biz bu uzlaşıyı değerlendiririz’ dedik. Dolayısıyla bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda tam bu zamanlarda bir tartışma ortamının oluşmasından mutlu olacağımızı açıkladık.' ifadelerine yer verdi.

Tekin, "2025 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorusunu da yanıtladı.

Tekin, "2025 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorusunu da yanıtladı.

Binlerce kişi tarafından merak edilen öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Tekin, ''Son KPPS sınavı artı mülakatla 15 bin öğretmen arkadaşımızın atama süreci, mülakatı bitti. İtirazlar tamamlanacak. 24 Kasım itibariyle arkadaşlarımızın atamalarını yapmış olacağız' diyerek öğretmen atamalarının tarihini de açıkladı. 

Ayrıca branş dağılımının tarihi de Aralık olarak açıklandı: 'Sonrasında Akademi Giriş Sınavı dediğimiz AGS sınava giren arkadaşlarımızın branş dağılımı var. O atamaya göre de Aralık ayı içerisinde de oradaki branş dağılımını yapacağız.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Tartışma ortamına gerek yok. Eğitim sisteminin ve çocukların geleceğinin tartışmasız içinden geçtiniz.

herohe7189

Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler Erdoğan'ın CHP'yi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdiği, 'su bidonu' çağrısı yaptığı... Devamını Gör

Chris_Kyle

Taliban'ın eğitim modelinden bir seviye daha iyisiniz.👏👏👏