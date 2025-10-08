Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den "Zorunlu Eğitim Kısalıyor mu?" Sorularına Dair Açıklama
Son günlerde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin gündeminde zorunlu eğitime dair sorular yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mevcut 4+4+4 eğitim sistemini değiştirmeye yönelik adımlar attığı iddia ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde zorunlu eğitime dair hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıklamıştı.
Bakan Tekin'in açıklamaları akıllara 'zorunlu eğitim kısalıyor mu?' sorusunu getirince Tekin, son olarak TV100'de Cansu Canan Özgen'in konuğu oldu.
Kaynak: TV100 / Cansu Canan Özgen
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zorunlu Eğitim Kısalıyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tekin, "2025 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorusunu da yanıtladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Tartışma ortamına gerek yok. Eğitim sisteminin ve çocukların geleceğinin tartışmasız içinden geçtiniz.
Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler Erdoğan'ın CHP'yi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdiği, 'su bidonu' çağrısı yaptığı... Devamını Gör
Taliban'ın eğitim modelinden bir seviye daha iyisiniz.👏👏👏