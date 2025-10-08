Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Eleştiri: “Ankara’da Halka Kerbela’yı Yaşatıyorlar”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyeleri eleştirerek, “Önce çöpleri toplayın, vatandaşa su verin” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Cumhurbaşkanı, “Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana! Kimden çekiniyor kimden kaçınıyorsun?” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde düzenlenen partisinin grup toplantısında açıklamlarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ankara’da vatandaşlara Kerbela’yı yaşattılar”
AKP grup toplantısında 7 belediye başkanı da partiye katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın