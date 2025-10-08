onedio
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Eleştiri: “Ankara’da Halka Kerbela’yı Yaşatıyorlar”

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.10.2025 - 13:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyeleri eleştirerek, “Önce çöpleri toplayın, vatandaşa su verin” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenen Cumhurbaşkanı, “Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana! Kimden çekiniyor kimden kaçınıyorsun?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde düzenlenen partisinin grup toplantısında açıklamlarda bulundu.

Hamas ile İsrail arasında yürütülen barış görüşmelerinden umutlu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bir taraftan Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz. Hamas, Trump'ın barış planına müspet cevap vermiştir. Barış tek kanatlı bir kuş değildir, tüm yükü Hamas ve Filistinlilere yüklemek adil, doğru, gerçekçi bir yaklaşım değildir. En büyük engel İsrail'in saldırılarıdır. İsrail saldırılarına devam etmektedir. Barış deniliyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Bartış tek kanatlı bir kuş değil. Kanla varılacak bir yer olmadığını İsrail anlamalı.  Bugün Şarm El Şeyh'te yapılan görüşmeler kritik önemde. İnşallah güzel bir haber almayı ümit ediyoruz.” dedi.

CHP’li beliyelere düzenlenen yolsuzluk operasyonlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha çöpünü toplayamayan beyefendi utanmadan okullara çağrı yapıyor. Sen önce çöpleri topla, vatandaşa su ver. Sen önce rüşvet çamurunu bir temizle. Sizin insafınız hiç vicdanınız yok mu, 25 yıllık hizmetin üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Özür dileyeceğinize bize sataşıyorsunuz. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana! Kimden çekiniyor kimden kaçınıyorsun? Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor.” ifadelerini kullandı.

AKP grup toplantısında 7 belediye başkanı da partiye katıldı.

CHP'li Ardahan Göle Gökhan Budak,

DP'li Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara, 

DEVA Partili Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir, 

DEVA Partili Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş, 

YRP'li Bingöl Merkez Ilıcalar Belediyesi Eşref Varol, 

YRP'li Giresun Ören Belediyesi Soner Erkan, 

YRP'li Bingöl Merkez Sancak Belediyesi Hayrettin Küçük

