Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Eleştiri: “Ankara’da Halka Kerbela’yı Yaşatıyorlar”

CHP’li beliyelere düzenlenen yolsuzluk operasyonlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha çöpünü toplayamayan beyefendi utanmadan okullara çağrı yapıyor. Sen önce çöpleri topla, vatandaşa su ver. Sen önce rüşvet çamurunu bir temizle. Sizin insafınız hiç vicdanınız yok mu, 25 yıllık hizmetin üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz. Özür dileyeceğinize bize sataşıyorsunuz. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana! Kimden çekiniyor kimden kaçınıyorsun? Millete hesap verecek saygısı yüreği yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor.” ifadelerini kullandı.