Avukata Para Alırken 2. Kez Suçüstü: Cezaevi Arkadaşını "Seni Tahliye Ettireceğim" Diyerek Kandırmış

Avukata Para Alırken 2. Kez Suçüstü: Cezaevi Arkadaşını "Seni Tahliye Ettireceğim" Diyerek Kandırmış

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.10.2025 - 13:12

Daha önce dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalanan ve tutuklanan avukat S.K., cezaevinde beraber yattığı Ferhat S.'ye “seni tahliye ettireceğim” sözü verdi ve mahkumun ailesinden 1 milyon 300 bin lira aldı. Aileden bir kez daha para istemesi üzerine polisler devreye girdi ve avukat S.K. adliyedeki kafeteryada paraları alırken suçüstü yakalandı. Avukat S.K. çıkardılığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Avukat S.K. sahte evrakla dolandırıcılık yaparken 16 Haziran suçüstü yapılarak tutuklanmıştı.

Cezaevine giren avukat, cezaevinde bulunan mahkum Ferhat S.'ye tahliye sözü verdi. Bir süre sonra tahliye olan avukat S.K., tahliyesine söz verdiği tutuklu Ferhat S.'nin ailesinden, müştekilere verilecek vaadiyle bir milyon 300 bin TL para aldı. 

Müştekiler, avukatın kendilerinden 600 bin TL daha para istemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurdu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Onur Yılmaz koordinasyonu ile Cumhuriyet Savcısı Zafer Küçük tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Avukat S.K. adliyede para aldığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

“Ben avukatlık işleri için parayı aldım”

Avukat S.K. verdiği ifadesinde, '4 vatandaşın vekaletlerini aldım, bunların avukatlık işlerine ilişkin olarak takiplerini yapacaktım. İlk etapta 300 ve 355 bin dolar olan 2 tane senede ilişkin olarak ihtiyati haciz talebinde bulundum. Bunlara ilişkin olarak evraklarım vardır. Almış olduğum paralarda bunlara ilişkin olarak giderler ve teminatlardır. Hali hazırda para teminata dahi yetmemektedir. Ben üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi tahliye veya beraat ümidiyle kandırmadım. Bu yönüyle menfaat teminim olmadı. Bugün almış olduğum 10 bin TL para vatandaşın bana pasaportunu almam için ödediği paradır. Bu para 600 bin değildir, zaten 600 bin TL'yi saymam mümkün değildir' dedi.

Avukat S.K., 'nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
