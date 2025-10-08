Avukata Para Alırken 2. Kez Suçüstü: Cezaevi Arkadaşını "Seni Tahliye Ettireceğim" Diyerek Kandırmış
Daha önce dolandırıcılık yaparken suçüstü yakalanan ve tutuklanan avukat S.K., cezaevinde beraber yattığı Ferhat S.'ye “seni tahliye ettireceğim” sözü verdi ve mahkumun ailesinden 1 milyon 300 bin lira aldı. Aileden bir kez daha para istemesi üzerine polisler devreye girdi ve avukat S.K. adliyedeki kafeteryada paraları alırken suçüstü yakalandı. Avukat S.K. çıkardılığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avukat S.K. sahte evrakla dolandırıcılık yaparken 16 Haziran suçüstü yapılarak tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Ben avukatlık işleri için parayı aldım”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın